AI搭載のチュートリアルビデオプラットフォームで簡単に学習
魅力的なトレーニングビデオを簡単に作成します。私たちのAI搭載プラットフォームは、スクリプトからのテキストビデオを使用して、あなたのアイデアを強力なチュートリアルに変えます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業の「トレーニングビデオ」制作を効率化するために、60秒の指導ビデオを「L&Dチーム」や「従業員トレーニング」イニシアチブ向けに設計しました。プロフェッショナルで企業的な美学を想像し、自信に満ちた権威ある声を使用し、HeyGenのリアルな「AIアバター」を活用して、俳優を雇ったりスタジオを構築したりすることなく、一貫した高品質のコンテンツを提供します。
「顧客教育」を向上させ、「サポートチケットの減少」を劇的に減らすために、新機能やクイックヒントを紹介する活気ある30秒のビデオを作成します。顧客成功マネージャーや製品マーケティングチームを対象とし、ダイナミックで「魅力的なビデオコンテンツ」のビジュアルと、明るく役立つ声を使用し、HeyGenの自動「字幕/キャプション」機能を通じて最大のリーチとアクセシビリティを確保します。
複雑なプロセスや迅速な発表のために「ビデオドキュメント」を迅速に生成する必要がありますか？HeyGenの強力な「AIビデオジェネレーター」を使用して、簡潔な45秒のセグメントを作成します。このビデオはソフトウェア開発者や技術ライターを対象としており、ミニマリストで情報豊かなビジュアルと落ち着いた明瞭な声を特徴とし、HeyGenの事前設計された「テンプレートとシーン」を使用して作成を容易にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI搭載のチュートリアルビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAI搭載のチュートリアルビデオプラットフォームで、テキストを魅力的なビデオに変換することでビデオ作成を簡素化します。AIアバターとAI音声機能を備えた生成AIプラットフォームを活用し、スクリプトやテンプレートから高品質のトレーニングビデオやビデオドキュメントを迅速に制作できます。これにより、さまざまなニーズに対応したビデオ制作プロセスが効率化されます。
HeyGenはL&Dや顧客教育にとって理想的なAIビデオプラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenはL&Dチームや顧客教育にとって理想的なAIビデオプラットフォームで、魅力的なチュートリアルビデオや包括的なビデオドキュメントを迅速に制作できます。その機能は従業員トレーニング、コンプライアンス研修、顧客成功イニシアチブをサポートし、サポートチケットの減少に貢献します。プラットフォームの使いやすさにより、ステップバイステップのユーザーガイドを作成するのに最適です。
HeyGenはAIアバターとカスタムブランディングを使用してビデオドキュメントを作成できますか？
はい、HeyGenはユーザーがAIアバターと包括的なブランディングコントロールを使用してプロフェッショナルなビデオドキュメントを作成することを可能にします。テキストを簡単にビデオに変換し、ロゴやブランドカラーを統合し、さまざまなテンプレートを利用して、すべてのビデオ制作活動で一貫したブランドアイデンティティを維持できます。これにより、すべてのチュートリアルビデオが組織の基準に合致することが保証されます。
HeyGenは複数の言語でのチュートリアルビデオの作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは複数の言語でのビデオ制作をサポートするように設計されており、グローバルなオーディエンスに対応する多用途なAIビデオジェネレーターです。プラットフォームは高度なAI音声機能を提供し、自動的に字幕とキャプションを生成することで、チュートリアルビデオが世界中でアクセス可能で影響力を持つことを保証します。この機能により、顧客教育やトレーニングビデオのリーチが大幅に拡大します。