Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ビデオ制作に圧倒されている小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイターを対象とした60秒の実用的なチュートリアル動画を作成してください。ビジュアル的には、HeyGen内でのビデオ作成プロセスをクリーンでステップバイステップのデモンストレーションで示し、親しみやすく指導的なナレーションで視聴者を導きます。この動画は、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、シンプルなスクリプトを洗練されたトレーニングビデオに変える力を示し、インパクトのある学習のためのコンテンツ作成を簡素化します。
プロフェッショナルなビデオコンテンツを迅速に制作したいマーケティングチームや教育者を対象とした30秒の活気あるプロモーション動画を開発してください。ビジュアルの美学は明るく、イラスト的で、アニメーション要素と明確なテキストオーバーレイを使用し、熱意に満ちた励ましのナレーションと組み合わせます。この短い作品は、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用して、どのプロジェクトでも簡単にスタートできる方法を示し、制作時間を大幅に短縮しながら高品質を維持します。
HR部門やeラーニング開発者がグローバルトレーニングイニシアチブを拡大することを目指すための50秒の洗練された情報動画を制作してください。ビジュアル的には、さまざまな言語で話す多様なアバターを特徴とし、安心感と権威あるナレーションでサポートされます。この動画は、プラットフォームの高度なナレーション生成機能が言語の壁を取り除き、広範な従業員開発のためにプロフェッショナルなビデオ制作をアクセスしやすく効率的にする方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはL&Dチームのトレーニングビデオ制作をどのように変革できますか？
HeyGenはAIアバターとAIナレーションを活用して、L&Dチームが魅力的なビデオを簡単に作成できるようにし、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。これにより、複雑な撮影や編集なしで高品質なトレーニングビデオの迅速なコンテンツ作成が可能になります。
HeyGenは魅力的なビデオコンテンツを作成するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートや強力なスクリプト作成機能を含むクリエイティブツールのスイートを提供し、ユーザーがプロフェッショナルで魅力的なビデオを制作できるようにします。AIアバターとナレーションを使用して、テキストを動的なビデオコンテンツに簡単に変換できます。
HeyGenはグローバルな従業員開発のために複数の言語をサポートしていますか？
はい、HeyGenは140以上の言語をサポートしており、L&Dチームが多様なグローバルな従業員開発イニシアチブのためにローカライズされたトレーニングビデオやナレーションを作成できるようにします。これにより、世界中で個別のオンボーディングと一貫したメッセージングが保証されます。
HeyGenはどのように効率的なAI駆動トレーニングビデオプラットフォームですか？
HeyGenはAIアバターとテンプレートを活用して、スクリプトから最終出力までのビデオ制作を効率化するAI駆動トレーニングビデオプラットフォームです。これにより、魅力的なトレーニングビデオのコンテンツ作成が大幅にスピードアップします。