AI駆動の広告ビデオプラットフォーム: 勝利する広告を迅速に作成
高パフォーマンスの広告クリエイティブを生成し、AIアクターで生産を拡大し、パフォーマンスマーケターのために時間を節約し、ROASを向上させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングエージェンシー向けに45秒のインスピレーションを与える動画を制作し、HeyGenがAIビデオ広告メーカーとして、広範な制作予算なしで勝利するビデオ広告を生成する力を示します。動画は洗練されたプロフェッショナルな美学を採用し、クリーンなユーザーインターフェースのデモンストレーションと権威あるナレーションを備え、スクリプトからのテキストを磨かれたビデオに変換するHeyGenのテキストからビデオへの機能とナレーション生成機能の効率性を強調します。
D2Cブランドを対象とした60秒の魅力的な動画を開発し、HeyGenを使用してクリエイティブトレンドを簡単にテストし、多数のビデオバリエーションを制作する方法を示します。この動画はモダンでテンポの速いビジュアルスタイルを要求し、異なる広告バージョン間の迅速なトランジションと明るい背景音楽を強調し、HeyGenのテンプレートとシーン、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能がクリエイティブテストプロセス全体をどのように効率化するかを強調します。
コンテンツクリエイター向けに30秒の情報豊かな動画をデザインし、高品質なAI広告と広告クリエイティブを生成する簡単さを強調します。動画はクイックカットと明確で指導的なトーンを特徴とし、字幕/キャプションを目立たせて表示することでアクセスしやすさを確保します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートがどのようにしてプロフェッショナルな見た目のコンテンツを迅速に組み立てるのに役立つかを紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてユニークなUGCスタイルのビデオ広告とAIアクターの作成を支援しますか？
HeyGenは、ユーザーが本格的なUGCスタイルのビデオ広告とダイナミックなAIアクターを制作できるようにし、その高度なAIビデオ広告メーカーの機能を活用します。これにより、多様な広告クリエイティブの効率的なビデオ生成が可能になり、注目を集め、エンゲージメントを促進します。
HeyGenを使用してキャンペーン用にどのようなビデオバリエーションを生成できますか？
HeyGenを使用すると、カスタムテンプレートと豊富なメディアライブラリを活用して、製品ビデオやテスティモニアルを含む勝利するビデオ広告の多数のビデオバリエーションを生成できます。この多様性は、特定のキャンペーンニーズに合わせた効果的な広告クリエイティブの作成をサポートします。
HeyGenはAI広告プラットフォームの広告クリエイティブをカスタマイズしてブランド化するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールとカスタムテンプレートを提供し、AI広告プラットフォームの広告クリエイティブがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴ、色、特定の美学を使用して、すべてのビデオを簡単にパーソナライズし、ブランドの一貫性を維持できます。
HeyGenはAI駆動の広告ビデオ作成プロセス全体を簡素化しますか？
HeyGenは、広告のための包括的なAIツールとして、AI駆動の広告ビデオ作成プロセス全体を大幅に簡素化します。テキストからビデオの生成、ナレーションの作成、字幕の追加まで、HeyGenは広告ビデオの作成方法を効率化し、クリエイティブなワークフローを向上させます。