AIポートフォリオビデオジェネレーター：あなたの最高の作品を披露
トップクラスのポートフォリオビデオを簡単に作成。使いやすいインターフェースと多様なテンプレートとシーンで、ショーケースの構築がシンプルに。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
求職者や業界の専門家のための45秒のプロフェッショナルな説明ビデオを作成し、洗練された「ビデオポートフォリオウェブサイト」がキャリアの向上に与える影響を示します。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンでコーポレート、そしてインスパイアリングであり、「ボイスオーバー生成」がプロジェクトにどのように個性的で権威ある声を加えるかに焦点を当てます。
アーティスト、デザイナー、コンテンツクリエイターのために「オンラインポートフォリオビデオ作成」を簡素化する60秒の魅力的なストーリーを語ってください。現代的な音楽を伴う芸術的で魅力的なビジュアルナラティブを通じて、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」が多様な作品をシームレスかつ視覚的に美しく統合する方法を示します。
テクノロジーに精通したプロフェッショナルやグローバルなリーチを求める人々のために、「AIポートフォリオジェネレーター」の革新的な能力を強調する未来的な30秒のビデオを構想してください。洗練されたエレクトロニックミュージックと革新的なビジュアルデモンストレーションを用いて、「AIアバター」がどのようにして彼らの作品をダイナミックにあらゆるオーディエンスに提示するかを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのAIビデオジェネレーターはクリエイティブなポートフォリオビデオをどのように向上させますか？
HeyGenのAIポートフォリオビデオジェネレーターは、あなたのコンセプトを魅力的なビデオショーケースに変えることで、効果的なポートフォリオを作成する力を与えます。私たちのプラットフォームは、AIを活用したツールとカスタマイズ可能なデザインオプションを駆使して、あなたの独自のスタイルを真に反映するトップクラスのポートフォリオビデオを作成します。
私のビデオポートフォリオウェブサイトにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenを使えば、ポートフォリオビデオのカスタマイズはシームレスで、あらゆる面を個別に調整できます。グラフィックを簡単に組み込み、レイアウトを調整し、テンプレートを選択し、ロゴや色などのブランディング要素を追加して、あなたのビデオポートフォリオウェブサイトを際立たせることができます。
HeyGenでビデオポートフォリオを迅速に作成し、パーソナライズできますか？
はい、HeyGenは使いやすいインターフェースとドラッグ＆ドロップエディターを提供しており、オンラインポートフォリオビデオの作成を効率的かつ直感的にします。コンテンツを簡単にアップロードし、テキストプロンプトを使用してビデオセクションを生成し、すべての面を修正して迅速にレイアウトをデザインできます。
HeyGenは私のポートフォリオビデオをより効果的にするためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、AIアバターやボイスオーバー生成などのプロフェッショナルなツールであなたのビデオショーケースを強化し、メッセージが響くようにします。さらに、私たちのプラットフォームはモバイル最適化と埋め込みビデオをサポートしており、あらゆるデバイスで視聴者を魅了する印象的なポートフォリオビデオを作成するのに役立ちます。