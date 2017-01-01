AIピッチビデオジェネレーター: 魅力的なピッチを迅速に作成

スクリプトからビデオへの変換機能を使用して、ピッチスクリプトを洗練されたビデオに簡単に変換し、説得力のあるビジネスピッチに最適です。

技術系の創業者や開発者を対象にした1分間の説明動画を作成し、AIピッチビデオジェネレーターがどのようにワークフローを効率化するかを詳述します。ビジュアルスタイルはクリーンで機能的にし、画面録画のデモとプロフェッショナルなAIアバターのナレーションを組み合わせます。スクリプトからビデオへの変換がシームレスであることを強調し、その技術的効率性を強調します。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーや営業プロフェッショナルを対象にした45秒のプロモーション動画を制作し、インパクトのあるビジネスピッチを迅速に作成する方法を紹介します。メディアライブラリ/ストックサポートからのクイックカットと魅力的なビジュアルを用いたアップビートなビジュアルスタイルを採用し、熱意あるAIボイスでバックアップします。すぐにカスタマイズ可能でプロフェッショナルな出力を可能にするビデオテンプレートの利用方法を示します。
サンプルプロンプト2
マーケティングマネージャーやコンテンツクリエイター向けに、ピッチビデオのアクセシビリティとグローバルリーチを向上させることに焦点を当てた90秒の情報動画を開発します。ビジュアルスタイルはイラスト的で、異なる言語での自動字幕生成機能の効果を示し、明確で明瞭なボイスオーバー生成を組み合わせます。音声はプロフェッショナルで安心感のあるトーンを維持します。
サンプルプロンプト3
ビデオエディターや技術マーケター向けに、AIビデオジェネレーターの高度な機能を示す詳細な2分間の技術ウォークスルービデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは正確で指導的にし、画面上の注釈と非常に正確なAIボイスを使用して、アスペクト比のリサイズやさまざまなプラットフォームへのエクスポートを説明します。多様なメディア出力に対する技術的な柔軟性を明確に示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

AIピッチビデオジェネレーターの仕組み

AIピッチビデオジェネレーターを使用して、ピッチデッキを魅力的なビデオに変換し、作成を効率化し、視聴者を引きつける効果を高めます。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
準備したスクリプトをテキストからビデオへのエディターに貼り付けることから始めます。プラットフォームは、書かれたコンテンツを瞬時にビデオナラティブに変換し、ピッチの基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様なリアルなAIアバターのライブラリから、ピッチのプレゼンターを選びます。選んだアバターに、ブランドのトーンに最も適したAIボイスを組み合わせて、真実味のあるプレゼンテーションを実現します。
3
Step 3
魅力的なビジュアルを追加する
メディアライブラリから魅力的なビジュアルを取り入れてビデオを強化します。カスタムブランディング、背景音楽、自動生成された字幕を簡単に追加して、プロフェッショナルなピッチを作成します。
4
Step 4
ピッチビデオをエクスポートする
満足したら、希望のアスペクト比で高品質のピッチビデオをエクスポートします。AI生成されたピッチを投資家やクライアントと共有し、印象を残します。

使用例

ピッチで成功事例を紹介

顧客の声をAIを活用した魅力的なビデオとしてビジネスピッチに統合し、信頼を築き、影響を示します。

よくある質問

HeyGenはAIピッチビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターとAIボイステクノロジーを使用してスクリプトを魅力的なビジュアルに変換する高度なAIピッチビデオジェネレーターです。このテキストからビデオへのツールは、スタートアップやビジネスピッチのための制作プロセス全体を効率的に簡素化し、プロフェッショナルな結果を保証します。

HeyGenは私のブランドに合わせてピッチビデオをカスタマイズするのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、カスタムロゴやカラーを含む包括的なブランディングコントロールを提供し、ピッチビデオが一貫したブランドアイデンティティを維持することを保証します。また、広範なビデオテンプレートとメディアライブラリを利用して、コンテンツをさらに効果的にパーソナライズすることができます。

HeyGenを効率的なAIビデオジェネレーターにする技術的な特徴は何ですか？

HeyGenは、リアルタイムエディターと自動字幕生成機能を提供し、AIビデオジェネレーターの体験を向上させます。テキストからビデオへの機能と、さまざまなアスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを組み合わせることで、コンテンツがどのプラットフォームにも技術的に対応できるようにします。

HeyGenを使ってどのくらい早く高品質のピッチビデオを制作できますか？

HeyGenを使用すると、ピッチデッキのアイデアを数分で洗練されたピッチビデオに迅速に変換できます。直感的なプラットフォームは、強力なAIビデオメーカー技術とすぐに使用できるビデオテンプレートを活用して、迅速で高品質なコンテンツ作成を実現します。