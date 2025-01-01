医療の明確さのためのAI患者説明ビデオジェネレーター

プロフェッショナルなナレーション生成を使用して、複雑な医療情報を魅力的な患者教育に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しい病院スタッフ向けに、特定のプロトコルを詳述する1分間の医療トレーニングビデオを想像してください。内容は非常に指導的で、画面上のテキストと正確な音声ナレーションを通じて重要なステップを強調するクリーンな視覚スタイルを持つべきです。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して効率的に生成でき、すべての重要な情報が字幕/キャプションで正確に提示されます。
サンプルプロンプト2
病院のプロモーションのための新しいウェルネスプログラムを紹介する45秒のダイナミックなヘルスケアマーケティングビデオを開発してください。視覚と音声のスタイルは明るく、親しみやすく、視覚的に魅力的であるべきで、HeyGenのメディアライブラリからの多様なテンプレートとシーンを利用し、説得力のあるストックメディアでサポートし、一般の人々にとって魅力的でアクセスしやすいメッセージを作成します。
サンプルプロンプト3
製薬関係者向けに、新薬の作用機序を説明する包括的な2分間のAI駆動ヘルスケアビデオを制作してください。スタイルは権威ある詳細なプレゼンテーションを要求し、正確な視覚補助を伴い、明確で専門的なナレーションで補完されます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオとプロフェッショナルなナレーション生成を活用することで、複雑な科学データを正確かつ効果的に伝えることができます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI患者説明ビデオ生成の仕組み

AI駆動のツールを使用して、複雑な医療情報を明確で魅力的な患者教育ビデオに簡単に変換し、理解と遵守を向上させます。

1
Step 1
スクリプトを作成する
医療説明を書いたり貼り付けたりすることから始めます。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、テキストをビデオの基盤にシームレスに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様なAIアバターから選択し、画面上のプレゼンターとして機能させ、人間味を加え、患者のエンゲージメントを高めます。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを生成する
ナレーション生成機能を使用して、スクリプトの自然な音声ナレーションを自動的に作成し、明確でアクセスしやすいコミュニケーションを確保します。
4
Step 4
説明ビデオをエクスポートする
AI医療説明ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートオプションを使用して、すべてのプラットフォームでの配信に備えてダウンロードします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なヘルスケアソーシャルビデオを作成する

ソーシャルメディア向けに魅力的な短編AI医療説明ビデオを迅速に制作し、重要な健康メッセージを広め、より広いオーディエンスにリーチします。

よくある質問

HeyGenはどのようにAI患者説明ビデオジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenは、医療専門家が複雑な医療情報を簡単に消化できるコンテンツに変換することで、魅力的なAI医療説明ビデオを作成する力を与えます。HeyGenを使用すると、AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、高品質の患者教育コンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenはヘルスケアマーケティングビデオのためのプロフェッショナルなナレーション生成を作成できますか？

はい、HeyGenは強力なプロフェッショナルなナレーション生成機能を提供しており、ヘルスケアマーケティングビデオのための高品質な音声を制作することができます。スクリプトを入力するだけで、HeyGenの高度なAIが自然な音声を生成し、AI駆動のヘルスケアビデオを強化します。

HeyGenはアニメーションビジュアルを使用した医療トレーニングビデオの作成にどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、影響力のある医療トレーニングビデオを作成するための包括的なスイートを提供しており、カスタマイズ可能なAIアバターと多様なテンプレートとシーンのライブラリを含んでいます。また、アニメーションビジュアルをシームレスに組み込むことで、複雑な医療情報をより魅力的で理解しやすくします。

HeyGenは医療専門家向けのエンドツーエンドのビデオ生成を提供していますか？

はい、HeyGenは医療専門家向けにエンドツーエンドのビデオ生成プロセスを提供しており、複雑な医療情報を明確なAI医療説明ビデオに変換することができます。これには、スクリプトからのテキスト-to-ビデオや自動字幕などの機能が含まれています。