忙しい教師を対象にした60秒のダイナミックなビデオを作成し、AI親コミュニケーションジェネレーターがアウトリーチにかかる時間を大幅に削減する方法を示します。ビジュアルスタイルは明るくポジティブで、メールに苦労する教師が効率的にパーソナライズされたメッセージを送信する様子を素早く切り替え、明るくクリアなナレーションを伴います。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、教師の新しいコミュニケーションフローを合成し、AIアバターがスムーズで明確なコミュニケーションの利点を説明します。

