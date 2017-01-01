AIオンボーディングビデオジェネレーター：迅速で魅力的な社員トレーニング
新入社員をダイナミックでパーソナライズされたトレーニングで引き付けます。リアルなAIアバターを活用して、印象的なオンボーディングビデオを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナー向けに、新しいソフトウェア機能を説明する45秒のダイナミックなビデオを制作し、魅力的で明確かつ権威あるAIアバターのプレゼンテーションを特徴とします。このAIビデオジェネレーターのプロンプトは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する能力を強調し、カメラ時間を必要とせずに正確でインパクトのあるメッセージを作成します。
既存の従業員に更新された会社の方針を教育することを目的とした、HRプロフェッショナル向けの60秒の情報提供ビデオを作成し、安心感のあるプロフェッショナルなビジュアルスタイルと人間のようなナレーションを採用します。HeyGenの高度なナレーション生成を活用して、複雑な情報を明確に伝え、包括的なトレーニング体験を保証します。
新製品キャンペーンを開始するマーケティングチーム向けに、迅速で視覚的に豊かでエキサイティングなスタイルとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを要求する15秒のプロモーションビデオティーザーを開発します。メディアライブラリ/ストックサポートから多様なビジュアルを統合し、AIビデオジェネレーターを使用して高インパクトのプレビューを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブプロジェクトのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、クリエイティブなスクリプトを簡単に洗練されたビデオに変換します。高度なテキストからビデオへのAIを活用してキャラクターをアニメーション化し、シンプルなテキスト入力から魅力的なコンテンツを生成し、制作ワークフローを効率化します。
HeyGenは魅力的なオンボーディングビデオや製品説明ビデオの開発を手助けできますか？
もちろんです。HeyGenは効果的なオンボーディングビデオやダイナミックな製品説明ビデオを作成するために設計されています。プラットフォームは多様なテンプレートとAIアバターを提供し、メッセージを明確かつ魅力的に伝えることを保証します。
HeyGenはビデオ制作のためにどのようなクリエイティブ資産と機能を提供しますか？
HeyGenは高品質のナレーション、プロフェッショナルにデザインされたテンプレート、カスタムトーキングヘッドなど、多様なクリエイティブ資産をサポートします。これらの機能により、ユニークなトレーニング体験や魅力的なセールスピッチを簡単に作成できます。
HeyGenはユニークなビデオプレゼンテーションのためにAIアバターの使用をサポートしていますか？
はい、HeyGenはAIアバターの統合を完全にサポートしており、ユニークでパーソナライズされたビデオプレゼンテーションを作成できます。多様なAIアバターから選択するか、自分自身のアバターを作成して、製品説明からトレーニング体験まで、コンテンツのクリエイティブなインパクトを高めることができます。