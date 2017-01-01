AIオンボーディングビデオジェネレーター：迅速で魅力的な社員トレーニング

新入社員をダイナミックでパーソナライズされたトレーニングで引き付けます。リアルなAIアバターを活用して、印象的なオンボーディングビデオを作成します。

テックスタートアップの新入社員向けに、モダンでクリーン、そしてアップビートなビジュアルスタイルとプロフェッショナルなナレーションを用いた30秒のAIオンボーディングビデオをデザインしてください。このビデオは、会社の文化と主要なツールを迅速に紹介し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して制作を効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナー向けに、新しいソフトウェア機能を説明する45秒のダイナミックなビデオを制作し、魅力的で明確かつ権威あるAIアバターのプレゼンテーションを特徴とします。このAIビデオジェネレーターのプロンプトは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する能力を強調し、カメラ時間を必要とせずに正確でインパクトのあるメッセージを作成します。
サンプルプロンプト2
既存の従業員に更新された会社の方針を教育することを目的とした、HRプロフェッショナル向けの60秒の情報提供ビデオを作成し、安心感のあるプロフェッショナルなビジュアルスタイルと人間のようなナレーションを採用します。HeyGenの高度なナレーション生成を活用して、複雑な情報を明確に伝え、包括的なトレーニング体験を保証します。
サンプルプロンプト3
新製品キャンペーンを開始するマーケティングチーム向けに、迅速で視覚的に豊かでエキサイティングなスタイルとエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを要求する15秒のプロモーションビデオティーザーを開発します。メディアライブラリ/ストックサポートから多様なビジュアルを統合し、AIビデオジェネレーターを使用して高インパクトのプレビューを作成します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIオンボーディングビデオ生成の仕組み

AIを使用して魅力的なオンボーディングビデオを効率的に作成します。テキストをプロフェッショナルでパーソナライズされたトレーニング体験に変換し、高度なAIツールとカスタマイズ可能なテンプレートを使用します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
オンボーディングコンテンツを作成または貼り付けることから始めます。AIによる自動生成スクリプトを活用して、迅速なコンテンツ作成を行い、メッセージを明確かつ簡潔にします。
2
Step 2
AIアバターを選択する
ビデオのプレゼンターとして多様なAIアバターライブラリから選択します。これらのリアルなトーキングヘッドは、エンゲージメントを高め、メッセージをプロフェッショナルに伝えます。
3
Step 3
ビジュアルとブランド要素を追加する
メディアライブラリからビジュアルを追加し、ロゴや色などのブランドコントロールを適用します。スクリプトから自然な音声のナレーションを生成します。
4
Step 4
オンボーディングビデオをエクスポートする
正確な編集ツールでビデオを仕上げ、希望のアスペクト比でエクスポートします。高品質のAIオンボーディングビデオを新しいチームメンバーと共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な説明を簡素化

AI生成のビデオ説明を使用して、複雑な概念や手順を明確にし、学習と理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはクリエイティブプロジェクトのビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、クリエイティブなスクリプトを簡単に洗練されたビデオに変換します。高度なテキストからビデオへのAIを活用してキャラクターをアニメーション化し、シンプルなテキスト入力から魅力的なコンテンツを生成し、制作ワークフローを効率化します。

HeyGenは魅力的なオンボーディングビデオや製品説明ビデオの開発を手助けできますか？

もちろんです。HeyGenは効果的なオンボーディングビデオやダイナミックな製品説明ビデオを作成するために設計されています。プラットフォームは多様なテンプレートとAIアバターを提供し、メッセージを明確かつ魅力的に伝えることを保証します。

HeyGenはビデオ制作のためにどのようなクリエイティブ資産と機能を提供しますか？

HeyGenは高品質のナレーション、プロフェッショナルにデザインされたテンプレート、カスタムトーキングヘッドなど、多様なクリエイティブ資産をサポートします。これらの機能により、ユニークなトレーニング体験や魅力的なセールスピッチを簡単に作成できます。

HeyGenはユニークなビデオプレゼンテーションのためにAIアバターの使用をサポートしていますか？

はい、HeyGenはAIアバターの統合を完全にサポートしており、ユニークでパーソナライズされたビデオプレゼンテーションを作成できます。多様なAIアバターから選択するか、自分自身のアバターを作成して、製品説明からトレーニング体験まで、コンテンツのクリエイティブなインパクトを高めることができます。