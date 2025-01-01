HRチーム向けAIオンボーディング紹介ビデオメーカー
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに90秒の歓迎と情報提供のビデオを開発し、初期のオンボーディングの重要な側面を説明します。このビデオはHeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、一貫したブランド美学を維持し、観客を引き込むための明るいナレーションを生成します。
新入社員向けに特化した2分間の詳細なトレーニングビデオを作成し、複雑な会社のプロセスに焦点を当てます。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用してアクセシビリティを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルで理解を深め、明確で明瞭な音声スタイルで提示します。
HRチーム向けに45秒の簡潔な説明ビデオを設計し、「オンボーディングビデオ」をさまざまなプラットフォームで配信する容易さを示します。このビデオは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を強調し、シームレスな適応を可能にし、ダイナミックなビジュアルスタイルと自信に満ちた励ましの声を維持します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用して従業員のオンボーディングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、魅力的な従業員オンボーディングビデオの制作を効率化します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがプロフェッショナルなトーキングヘッドを生成し、ナレーションも自動生成されるため、複雑なビデオ編集ツールは不要です。
HeyGenはHRチームがオンボーディングコンテンツの生産を効率的にスケールするのを助けますか？
もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートと効率的なワークフローを提供し、HRチームが品質を損なうことなくオンボーディングコンテンツの生産を迅速にスケールできるようにします。その直感的なプラットフォームはシームレスなコラボレーションを促進し、新入社員向けのトレーニングビデオを簡単に更新し配布できます。
HeyGenで作成された新入社員トレーニングビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは新入社員トレーニングビデオに対して広範なカスタマイズオプションを提供します。カスタマイズ可能なテンプレート、ロゴや色のブランドコントロール、豊富なメディアライブラリを含みます。また、画面録画を組み込んだり、アスペクト比を調整してブランドの特定の要件に完全に一致させることができます。
AIオンボーディング紹介ビデオを作成するためにHeyGenが提供する技術的な機能は何ですか？
HeyGenはAIオンボーディング紹介ビデオのための包括的な技術機能を提供します。直感的なテキストからビデオへの機能、高度なナレーション生成、自動字幕/キャプションを含みます。このエンドツーエンドの機能により、従来のビデオ編集ツールの必要性を最小限に抑え、迅速でプロフェッショナルな出力を可能にします。