HRチーム向けAIオンボーディング紹介ビデオメーカー

スクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、プロフェッショナルなオンボーディングビデオをスケールで簡単に制作します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員向けに90秒の歓迎と情報提供のビデオを開発し、初期のオンボーディングの重要な側面を説明します。このビデオはHeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、一貫したブランド美学を維持し、観客を引き込むための明るいナレーションを生成します。
サンプルプロンプト2
新入社員向けに特化した2分間の詳細なトレーニングビデオを作成し、複雑な会社のプロセスに焦点を当てます。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用してアクセシビリティを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルで理解を深め、明確で明瞭な音声スタイルで提示します。
サンプルプロンプト3
HRチーム向けに45秒の簡潔な説明ビデオを設計し、「オンボーディングビデオ」をさまざまなプラットフォームで配信する容易さを示します。このビデオは、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を強調し、シームレスな適応を可能にし、ダイナミックなビジュアルスタイルと自信に満ちた励ましの声を維持します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIオンボーディング紹介ビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールで新入社員向けの魅力的で情報豊富なオンボーディングビデオを簡単に作成し、HRコンテンツの生産を効率化します。

1
Step 1
スクリプトを生成
オンボーディングコンテンツをテキストとして入力するか、AIによる自動生成スクリプトを活用してビデオのナラティブを迅速に作成します。
2
Step 2
アバターを選択
ブランドを代表する多様なAIアバターから選ぶか、自分自身のアバターをアップロードして、新入社員紹介に個人的なタッチを加えます。
3
Step 3
音声とブランディングで強化
高度なナレーション生成を利用して明確なナレーションを提供し、新しいチームメンバーにプロフェッショナルにメッセージを伝えます。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、新入社員のオンボーディングプロセスにシームレスに統合し、コンテンツの生産をスケールします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

効果的な紹介ビデオを作成

AIを活用して魅力的な紹介ビデオを開発し、新しい従業員を効果的に歓迎し、スムーズに統合するように動機付けます。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを使用して従業員のオンボーディングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、魅力的な従業員オンボーディングビデオの制作を効率化します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがプロフェッショナルなトーキングヘッドを生成し、ナレーションも自動生成されるため、複雑なビデオ編集ツールは不要です。

HeyGenはHRチームがオンボーディングコンテンツの生産を効率的にスケールするのを助けますか？

もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートと効率的なワークフローを提供し、HRチームが品質を損なうことなくオンボーディングコンテンツの生産を迅速にスケールできるようにします。その直感的なプラットフォームはシームレスなコラボレーションを促進し、新入社員向けのトレーニングビデオを簡単に更新し配布できます。

HeyGenで作成された新入社員トレーニングビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは新入社員トレーニングビデオに対して広範なカスタマイズオプションを提供します。カスタマイズ可能なテンプレート、ロゴや色のブランドコントロール、豊富なメディアライブラリを含みます。また、画面録画を組み込んだり、アスペクト比を調整してブランドの特定の要件に完全に一致させることができます。

AIオンボーディング紹介ビデオを作成するためにHeyGenが提供する技術的な機能は何ですか？

HeyGenはAIオンボーディング紹介ビデオのための包括的な技術機能を提供します。直感的なテキストからビデオへの機能、高度なナレーション生成、自動字幕/キャプションを含みます。このエンドツーエンドの機能により、従来のビデオ編集ツールの必要性を最小限に抑え、迅速でプロフェッショナルな出力を可能にします。