AIオンボーディング紹介ビデオジェネレーター：迅速かつ簡単
新入社員向けの魅力的なオンボーディングビデオを簡単に作成。スクリプトからダイナミックなビデオに変換する強力なテキストからビデオへの機能を活用。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチーム向けに、すべてのコンテンツで一貫したブランドメッセージを維持するための60秒の洗練されたビデオを開発します。このビデオは、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して特定のブランド管理に合わせる方法を示し、すべてのビデオプロジェクトがブランドアイデンティティを簡単に強化することを保証します。
コンテンツクリエイターとL&Dスペシャリストを対象にした30秒のインパクトのある指導ビデオを制作し、書かれたコンセプトからビジュアルプレゼンテーションへのシームレスな移行を示します。明確で直接的なビジュアルスタイルと情報豊富なナレーションを使用して、シンプルなスクリプトをテキストからビデオに変換する効率性を強調し、コンテンツ制作を合理化します。
グローバルチームとアクセシビリティに焦点を当てた組織向けに、明確さとリーチを強調した50秒のダイナミックなビデオを作成します。ビジュアルプレゼンテーションはモダンで包括的であり、落ち着いたプロフェッショナルな音声背景で補完され、自動字幕/キャプションの追加を示し、メッセージがすべての視聴者に普遍的に理解され、アクセス可能であることを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブチームが魅力的なオンボーディングビデオを制作するのを支援しますか？
HeyGenはAIビデオ作成プラットフォームであり、ユーザーが新入社員向けにダイナミックで魅力的なオンボーディングビデオを作成できるようにします。カスタマイズ可能なテンプレート、AIアバター、ブランド管理を活用して、会社の独自のスタイルを完璧に表現するコンテンツを作成できます。
HeyGenのテキストからビデオへのジェネレーターの主な機能は何ですか？
HeyGenの強力なテキストからビデオへのジェネレーターは、スクリプトを高品質なAI生成ビデオに変換します。AI生成のナレーションと字幕/キャプションを統合し、プロフェッショナルなコンテンツの制作を合理化します。
HeyGenはAIビデオコンテンツでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランド管理を提供し、ロゴ、ブランドカラー、フォントをAIビデオに組み込むことができます。これにより、オンボーディングビデオを含むすべてのAI生成コンテンツが企業のアイデンティティと完全に一致します。
HeyGenのプラットフォームでAIアバターを使用できますか？
はい、HeyGenは多様なAIアバターを提供しており、ビデオにシームレスに統合できます。これらのAIアバターはスクリプトに命を吹き込み、新入社員向けのAIオンボーディング紹介ビデオをより個人的で魅力的なものにします。