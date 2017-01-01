究極のAIオンボーディングインストラクター生成器
個別学習パスで従業員のオンボーディングを自動化。AIアバターを使用して魅力的なコンテンツを作成し、定着率を向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
学習開発スペシャリストとHRイノベーター向けに60秒の魅力的なビデオを作成し、「AIコースデザイナー」が個別学習パスを作成する力を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的でダイナミックなもので、インフォグラフィックスタイルのアニメーションとアップビートなサウンドトラックを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して魅力的なコースモジュールを迅速に生成します。
トレーニングコーディネーターと中小企業のオーナーを対象にした30秒のエネルギッシュなビデオを制作し、「AIクイズジェネレーター」を使用してオンボーディングプロセスにインタラクティブなコンテンツ作成を追加する簡単さを強調します。ビジュアルは明るくアニメーション化され、熱意あるナレーションが付けられ、HeyGenの字幕/キャプションを含めて、すべての新入社員にインタラクティブな要素をアクセスしやすく魅力的にします。
HRディレクターとオペレーションマネージャー向けに55秒の情報ビデオを開発し、「AIオンボーディングガイド生成器」が包括的なオンボーディングガイドの維持と更新をどのように簡素化するかを示します。ビデオはスリークでクリーン、ミニマリストなビジュアルデザインで、落ち着いた権威あるナレーションが付けられ、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、すべての資料にわたって明確で一貫したガイダンスを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして従業員のオンボーディングを自動化できますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ技術を使用して、魅力的なオンボーディングトレーニング資料を簡単に作成できるようにします。これにより、効率的で一貫性のある従業員オンボーディングガイド生成器の体験が可能になります。
HeyGenは新入社員のための個別学習パスを作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは個別学習パスのためのダイナミックでインタラクティブなコンテンツの作成を可能にします。カスタムAIインストラクターを活用して、個別のメッセージを届けることで、従業員のオンボーディングを非常に効果的にします。
HeyGenを使用したAIオンボーディングインストラクターの利点は何ですか？
HeyGenのAIオンボーディングインストラクターを利用することで、情報の一貫した提供が保証され、繰り返しのトレーニングに費やす時間が削減されます。スケーラブルでプロフェッショナルなオンボーディングコースのための優れたAIオンボーディングツールとして機能します。
HeyGenでAIオンボーディングガイドを生成するのは簡単ですか？
もちろんです。HeyGenは直感的なプラットフォームを提供しており、スクリプトから包括的なAIオンボーディングガイドを簡単に生成できます。豊富なテンプレートとブランディングコントロールにより、オンボーディングガイド作成プロセス全体が効率化されます。