HRマネージャーとL&Dプロフェッショナルを対象にした45秒のビデオをデザインし、「AIオンボーディングインストラクター生成器」が多様なチームにおける一貫性とスケーラビリティのある従業員オンボーディングをどのように実現するかを紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで安心感を与えるもので、HeyGenのAIアバターを活用して個別指導を示す自信に満ちたAIアバターが主要なトレーニングポイントを伝える内容にしてください。

ビデオを生成