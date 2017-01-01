小規模ビジネスオーナーやデジタルマーケターを対象に、ソーシャルメディア向けの魅力的な動画を生成する方法を示す30秒の動画を作成してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでアップビートなもので、クイックカットとモダンなバックグラウンドミュージックを使用し、簡単な作成プロセスを強調します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、シンプルなアイデアを洗練されたソーシャルメディア動画に変換します。

