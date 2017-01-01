シームレスなコンテンツのためのAIオムニチャネル動画クリエイター
AIアバターを使用してプロフェッショナルでマルチプラットフォームの動画を簡単に生成し、観客を魅了し、リーチを拡大します。
企業トレーナーや人事担当者向けに設計された45秒の指導動画を想像してください。新しい会社方針をクリーンでプロフェッショナルな美学と落ち着いた権威あるナレーションで提示します。この動画はHeyGenのAIアバターを活用して、一貫性のあるプロフェッショナルなコンテンツを提供し、社内コミュニケーションのための高品質な動画出力を保証します。
リーチを拡大したいコンテンツクリエイターやポッドキャスター向けに、マルチプラットフォーム配信のためのコンテンツ再利用の力を示す60秒のナラティブを制作します。ストーリーテリングのビジュアルスタイルを採用し、オーセンティックな映像と明確な話し言葉を使用し、HeyGenの自動字幕/キャプションを補完して、さまざまなプラットフォームでのアクセシビリティとエンゲージメントを最大化します。
eコマースビジネスや商品広告主をターゲットにしたインパクトのある30秒の製品発表動画を開発します。この動画は明るく視覚的に魅力的でエネルギッシュなスタイルを持ち、アップビートな音楽を使用し、カスタマイズオプションを強調します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、視覚的に魅力的な動画を迅速に作成し、観客を魅了し、AIオムニチャネル動画クリエイターソリューションとしての関心を引きます。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高品質なAI動画作成を簡素化しますか？
HeyGenはユーザーが魅力的で高品質な動画出力を効率的に制作できるようにします。私たちのAI動画ジェネレーターは、スクリプトから最終レンダリングまでのプロセスを簡素化し、プロフェッショナルなAI動画作成を誰でも利用可能にします。
HeyGenはAIアバターを使って魅力的な動画を作成するのに役立ちますか？
もちろんです！HeyGenは多様なAIアバターを使用して、魅力的でエンゲージングな動画をデザインすることができます。プロフェッショナルなテンプレートとカスタマイズオプションを使用して、観客に本当に響くコンテンツを作成できます。
HeyGenのテキスト-to-ビデオコンテンツ生成のアプローチは何ですか？
HeyGenの高度なテキスト-to-ビデオ機能は、スクリプトをダイナミックな動画に簡単に変換し、自動化されたコンテンツ作成を促進します。この機能は、ブログや記事からのコンテンツを魅力的なビジュアルナラティブに再利用するのに最適です。
HeyGenはカスタムソーシャルメディア動画の作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはインパクトのあるソーシャルメディア動画を広範なカスタマイズで作成するのに役立ちます。ブランドコントロールを適用し、ロゴを追加し、アスペクト比を調整して、さまざまなプラットフォームに最適化されたコンテンツを確保できます。