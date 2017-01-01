開発者とB2Bクライアントを対象にした1分間の技術デモ動画を作成し、コアとなる「AI栄養生成エンジン」とその高度な「ディープラーニング」機能に焦点を当てます。ビジュアルスタイルは洗練されていてハイテクであり、データ処理とアルゴリズムのワークフローのクリーンなUIショットを特徴とし、プロフェッショナルで情報豊富なナレーションを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、複雑な技術的詳細を正確に伝えます。

ビデオを生成