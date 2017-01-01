AI栄養生成エンジン: パーソナライズされた食事プラン
HeyGenの魅力的なAIアバターを通じて、AI栄養生成エンジンでパーソナライズされた食事プランとガイダンスを作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ヘルステック開発者とプロダクトマネージャー向けに90秒の指導動画を開発し、既存のプラットフォームとシームレスに統合される「インスタントフード認識」APIを紹介し、正確な「栄養追跡」機能を可能にします。ビジュアルアプローチはダイナミックでワークフロー指向であり、ステップバイステップのAPIコールとデータフローを示し、活気がありながらプロフェッショナルなナレーションを伴います。HeyGenのAIアバターを活用して、統合ステップを明確かつ魅力的に提示します。
医療専門家とウェルネスプラットフォーム提供者を対象にした2分間の教育動画を制作し、AI栄養生成エンジンが「栄養ユーザープロファイル」を作成および管理し、非常に「カスタマイズされた食事」を提供する方法を詳述します。ビジュアル的には、入力パラメータとしての「食事フィルター」と「マクロ栄養目標」を個別の食事出力と対比させた詳細で教育的なスプリットスクリーンアプローチを採用し、落ち着いた権威あるナレーションでサポートします。HeyGenのナレーション生成を活用して、一貫性のある高品質な音声ナレーションを確保します。
データアナリストと栄養士向けに45秒のクイックガイド動画をデザインし、AIシステムによって生成された「詳細な栄養情報」と「マクロブレイクダウン」にアクセスするための効率的な「PDFエクスポート」機能を強調します。ビジュアルスタイルはシャープでデータ中心であり、さまざまなデータポイントとプロフェッショナルなレポートレイアウトを迅速にカットし、自信に満ちた簡潔なナレーションで提供します。HeyGenの字幕/キャプションを統合して、アクセシビリティを向上させ、画面上の重要なデータポイントを明確にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAIアバターを生成し、テキストをビデオに変換するのですか？
HeyGenは高度なディープラーニングモデルを利用して、非常にリアルなAIアバターを作成し、書かれたスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換します。私たちの洗練されたテキスト-to-ビデオエンジンは、生成されたナレーションをアバターの動きと自動的に同期させ、クリエイティブなワークフローを効率化します。
HeyGenはビデオブランディングをカスタマイズするためにどのような技術的コントロールを提供していますか？
HeyGenはユーザーに広範なブランディングコントロールを提供し、カスタムロゴ、特定のブランドカラー、お好みのタイポグラフィを生成されたビデオに直接統合することを可能にします。これにより、すべてのビジュアルコミュニケーションでブランドガイドラインを厳密に遵守できます。
HeyGenは既存のメディア資産をAI生成ビデオに統合できますか？
はい、HeyGenはユーザーが独自の画像、ビデオクリップ、オーディオファイルをアップロードおよび管理するための包括的なメディアライブラリを提供します。この機能により、多様なストックメディアへのアクセスとともに、AI駆動のビデオ制作の豊かなカスタマイズと強化が可能になります。
HeyGenはさまざまなビデオフォーマットでのエクスポートをサポートしていますか？
HeyGenは複数のプラットフォームでのビデオ出力を最適化するための強力な機能を提供します。ユーザーはアスペクト比を正確に調整し、多様なエクスポートフォーマットから選択でき、どのような視聴環境にも適した高品質で適応性のあるコンテンツ配信を確保します。