AI非営利団体インパクトビデオメーカーで強力なストーリーテリングを
簡単にあなたの目的を強化。スクリプトからのテキストを使用して、影響力のある資金調達ビデオを作成し、寄付者の関心を高めましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディアユーザーをターゲットにした認知度向上キャンペーンのための30秒のダイナミックなビデオを開発してください。このビデオは、現代的でテンポの速いビジュアルスタイルと鮮やかなグラフィックス、そしてアップビートなサウンドトラックを特徴とし、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、広範な一般視聴者に向けた重要な統計とアクションを視覚化します。
助成金委員会や企業スポンサー向けに、組織の影響力のある資金調達ビデオを強調する60秒の説得力のあるビデオを制作してください。ビジュアルの美学はプロフェッショナルで信頼性があり、明確なデータビジュアライゼーションと自信に満ちたAIアバターを組み込み、HeyGenのAIアバターと事前にデザインされたテンプレート＆シーンを使用して、主要な成果と将来の目標を簡潔かつ権威ある方法で提示します。
ボランティアや地域のコミュニティパートナー向けに、コミュニティ変革のストーリーを語る希望に満ちた45秒のビデオを想像してください。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して生成された、環境音と読みやすい字幕を備えた本格的なドキュメンタリースタイルのビジュアルアプローチを採用し、AI非営利団体のインパクトビデオメーカーイニシアチブの旅と共有された成功を効果的に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして非営利団体が寄付者の関心を引きつける影響力のある資金調達ビデオを作成するのを助けますか？
HeyGenは、AIビデオジェネレーターを使用して、非営利団体が魅力的なビデオストーリーテリングを作成するのを支援します。リアルなAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを使用して、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、寄付者に響く影響力のある資金調達ビデオを作成できます。
HeyGenが非営利団体の認知度向上キャンペーンに理想的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、ビデオ制作を簡素化する直感的なプラットフォームを提供し、非営利団体にとって非常にコスト効果の高いものです。スクリプトからのテキストを使用したビデオ作成、すぐに使えるテンプレート、ストック映像の統合により、広報キャンペーンやソーシャルメディアコンテンツを迅速に開発できます。
非営利団体がHeyGenビデオでブランドとメッセージを一貫させるためにはどうすればよいですか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、非営利団体がロゴ、特定の色、フォントを直接ビデオに統合できるようにします。これにより、受益者のストーリーから認知度向上キャンペーンまで、すべてのビデオが組織の独自のアイデンティティを正確に反映します。
HeyGenが提供するプロフェッショナルな非営利団体向けビデオ作成のための高度な機能は何ですか？
HeyGenは、リアルなAIアバターやテキストからの高度なボイスオーバー生成などの最先端の機能を提供し、魅力的なビデオの作成を簡素化します。また、字幕、アスペクト比のリサイズ、豊富なメディアライブラリをサポートして、ビデオストーリーテリングを強化します。