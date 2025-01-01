AI非営利団体インパクトビデオジェネレーター: 強力なストーリーを作成

プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して、魅力的なインパクトストーリーや資金調達ビデオを迅速に作成し、ソーシャルメディアのエンゲージメントを最大化します。

サンプルプロンプト1
非営利団体のマーケティングディレクターを対象にした60秒の公共意識向上ビデオをデザインし、AIアバターが非営利団体の意識向上キャンペーンでの効果を強調します。親しみやすく会話的なAIアバターをメインプレゼンターとして起用し、魅力的で感情的なビジュアルスタイルを採用します。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して、視聴者と個人的に繋がり、重要な原因のためにソーシャルメディアのエンゲージメントを高める方法を明確かつ共感的に伝えます。
サンプルプロンプト2
小規模非営利団体の創設者や資金調達委員会向けに1分間の推薦ビデオを制作し、HeyGenがどのようにして影響力のある資金調達ビデオのコスト効率の良い制作を促進するかを示します。美的感覚は楽観的で予算に優しく、明るいビジュアルと心を弾ませる背景音楽を特徴とし、親しみやすい声でその利点を詳述します。HeyGenのテンプレートとシーン機能内のカスタムテンプレートが、組織が広範なリソースを必要とせずにプロフェッショナルなビデオコンテンツを迅速に作成できる方法を強調し、強力なインパクトストーリーを行動に移す呼びかけに変えます。
サンプルプロンプト3
非営利団体のソーシャルメディアマネージャーを対象にした45秒のソーシャルメディアスニペットを開発し、強力なインパクトストーリーでソーシャルメディアのエンゲージメントを最大化する方法を示します。ビデオはダイナミックで共有可能なコンテンツスタイルが必要で、インスピレーションを与える背景音楽と注目を集める画面上のテキストを備えています。HeyGenの字幕/キャプション機能を紹介し、非営利団体のメッセージのアクセシビリティと広範なリーチを確保し、デジタルストーリーテリングにおいて最も使いやすいツールの一つであることを証明します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

AI非営利団体インパクトビデオジェネレーターの仕組み

HeyGenの使いやすいAIツールを使用して、インパクトストーリーを魅力的な資金調達ビデオや意識向上キャンペーンに迅速に変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成
インパクトストーリーやメッセージをスクリプトエディターに貼り付けて開始します。HeyGenのテキストからビデオへの作成が、コンテンツを即座に変換の準備をします。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なリアルなAIアバターからプレゼンターを選びます。これらのAIアバターは自然な表情と声でメッセージを伝えます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
ビデオの視覚的な魅力とプロフェッショナリズムを向上させます。ロゴや色を含む組織のブランディングコントロールを適用し、非営利団体の意識向上キャンペーンを強化し、一貫した外観を維持します。
4
Step 4
エクスポートと共有
さまざまなプラットフォームに最適化されたさまざまなアスペクト比で高品質のビデオを生成します。ダウンロードして洗練されたビデオを共有し、ソーシャルメディアのエンゲージメントを高めます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なインパクトストーリーを共有

非営利団体が実際にどのような違いを生み出しているかを視覚化し、支持者を本物で魅力的なインパクトストーリーで鼓舞します。

よくある質問

HeyGenは非営利団体が影響力のあるビデオコンテンツを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenはAI非営利団体インパクトビデオジェネレーターとして、組織がキャンペーンのために魅力的なビデオコンテンツを簡単に作成できるようにします。高度なAIアバターと効率的なテキストからビデオへの作成を利用して、スクリプトを魅力的なストーリーに変換し、制作プロセスを簡素化します。

HeyGenは非営利団体の意識向上キャンペーンを生成するための使いやすいツールですか？

はい、HeyGenは直感的なインターフェースとカスタムテンプレートを備えた使いやすいツールを提供し、誰でもプロフェッショナルな非営利団体の意識向上キャンペーンを制作できるようにします。そのAIビデオツールは複雑なビデオ制作を簡素化し、非営利団体がメッセージに集中できるようにします。

HeyGenは資金調達ビデオを強化するためにどのようなAIビデオツールを提供していますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターやトーキングアバターを含む強力なAIビデオツールを提供し、資金調達ビデオを個別化し、寄付者とつながることができます。また、ブランドコントロールを利用して、組織のメッセージングに一貫したビジュアルアイデンティティを確保できます。

HeyGenは説明ビデオやインパクトストーリーなど、さまざまなビデオコンテンツの作成をサポートできますか？

もちろんです。HeyGenのAIビデオジェネレーターは多用途で、情報豊富な説明ビデオや心温まるインパクトストーリーを含む多様なビデオコンテンツの作成をサポートします。効率的なテキストからビデオへの作成を通じてコスト効率の良い制作を可能にし、ソーシャルメディアのエンゲージメントを拡大します。