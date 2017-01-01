AI非営利ジェネレーター：組織を強化

寄付者のエンゲージメントとコンテンツ生成を促進します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、インパクトのあるビデオを迅速に作成します。

新しい非営利団体の創設者が目的を明確にするのに苦労している状況を想像してください。この30秒のインスピレーションあふれるビデオは、クリーンでモダンなグラフィックと励ましのトーンを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、AI非営利ジェネレーターがどのようにして強力なミッションステートメントを簡単に作成できるかを迅速に示します。ビデオは、AIアバターが自信を持って新たに生成された魅力的なミッションを提示することで締めくくられ、コンテンツ生成の容易さを示しています。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
資金調達チームと開発ディレクターを対象とした45秒のダイナミックなビデオを作成し、資金調達疲れを克服する方法を示します。プロフェッショナルなナレーションと魅力的なテンプレートやシーンを通じて、このビデオは、Fundraising Ideas GeneratorがAIを活用した強力な非営利アシスタントとして、寄付者とのエンゲージメントに革新的なアプローチをもたらすことを強調します。ビジュアルスタイルは解決志向であり、ブレインストーミングの苦労からAIによって可能になった豊富な創造的戦略への移行を示します。
サンプルプロンプト2
非営利団体のソーシャルメディアマネージャー向けに、非営利マーケティングAIツールの変革力を紹介する60秒のテンポの速いビデオを制作します。鮮やかなビジュアル、多様なソーシャルメディア投稿例の迅速なプレゼンテーション、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを備えたこのビデオは、魅力的なコンテンツがどれほど簡単に生成されるかを示します。明確な字幕/キャプションがアクセシビリティを確保し、Social Media Post Generatorの効率性がオンラインプレゼンスを高め、メッセージを増幅する様子を強調します。
サンプルプロンプト3
非営利団体のコミュニケーションスペシャリストを対象とした温かく共感的な30秒のビデオを開発し、個別化された寄付者コミュニケーションの影響を示します。クリーンなインターフェースデモンストレーションと親しみやすいAIアバターを使用して、このプロンプトは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、Email Generatorを活用して個々の寄付者に深く共鳴するメッセージを作成する方法を示します。音声は心地よく説得力があり、AIがより強力な寄付者関係を築く上での容易さと効果を強調します。
クリエイティブエンジン

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI非営利ジェネレーターの仕組み

先進的なAIを活用して、インパクトのあるコンテンツを簡単に生成し、アウトリーチを効率化し、非営利団体のミッションのために寄付者エンゲージメントを強化します。

1
Step 1
コンテンツニーズを定義する
ミッションステートメントや資金調達アイデアなど、必要な具体的なコンテンツを明確に定義することから始めます。このツールは、HeyGenのテンプレートとシーンがビデオプロジェクトの基盤を提供するのと同様に、プロンプトを理解してコンテンツ生成を効率化します。
2
Step 2
カスタマイズされたコンテンツを生成する
Fundraising Ideas Generatorや他の専門ツールを利用して、即座にドラフトを生成します。AIは関連する提案を迅速に作成し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用してダイナミックなプレゼンテーションを実現します。
3
Step 3
洗練し、個別化する
AIが生成したコンテンツを確認し、ブランドとミッションに完全に一致するように必要な編集を行います。これにより、寄付者コミュニケーションを効果的に個別化できます。HeyGenのAIアバターを活用して、親しみやすい人間の存在感でメッセージを伝えることで、メッセージの影響をさらに高めます。
4
Step 4
配信し、エンゲージする
磨き上げたコンテンツをソーシャルメディア、メールキャンペーン、またはウェブサイトで配信し、寄付者エンゲージメントを促進します。より広いリーチとアクセシビリティのために、生成された素材からのビデオコンテンツにHeyGenの自動字幕を使用することを検討してください。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルな寄付者＆アウトリーチビデオ

寄付者、ボランティア、コミュニティと感情的に繋がり、より強い関係を築くために、インスピレーションを与える感動的なビデオストーリーを制作します。

よくある質問

HeyGenは非営利団体のクリエイティブコンテンツ生成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、非営利団体が魅力的なビデオコンテンツを開発するのを支援します。これにより、インパクトのあるストーリーを効率的に生成し、寄付者のエンゲージメントを高め、複雑なビデオ制作なしで寄付者コミュニケーションを個別化できます。

HeyGenは非営利団体向けにどのようなマーケティングAIツールを提供していますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなビデオを迅速に制作するためのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを含む強力な非営利マーケティングAIツールを提供しています。自動字幕で広範なアクセシビリティを確保し、ロゴや色のブランディングコントロールでブランドの一貫性を維持できます。

HeyGenは日常業務のAIを活用した非営利アシスタントとして機能しますか？

もちろんです。HeyGenは、ビデオ制作を効率化し、貴重な時間とリソースを節約するAIを活用した非営利アシスタントとして機能します。音声生成と広範なメディアライブラリサポートにより、さまざまな資金調達アイデアや寄付者へのアウトリーチイニシアチブのために高品質なビデオを迅速に制作できます。

HeyGenはプラットフォーム全体での寄付者エンゲージメントをどのように支援しますか？

HeyGenは、あらゆるデジタルプラットフォームに適した多用途なビデオ制作を可能にすることで、寄付者エンゲージメントを強化します。アスペクト比のリサイズとエクスポートにより、非営利団体はソーシャルメディア投稿生成、ウェブサイトコンテンツ、またはメールキャンペーンのためにコンテンツを簡単に適応させ、効果的により広いオーディエンスにリーチできます。