AI多言語ビデオジェネレーターでグローバルなオーディエンスを解放
スクリプトからテキストをビデオに変換し、コンテンツを簡単にローカライズして多様なオーディエンスと世界中でつながりましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
インフルエンサーやコンテンツクリエイターを目指している方、オンラインで目立つためにビデオコンテンツをパーソナライズしたいですか？HeyGenのAIアバターを創造的に使用して「デジタル版の自分」を生み出し、アップビートなサウンドトラックと表現豊かなビジュアルストーリーテリングを特徴とする45秒のダイナミックなソーシャルメディア用ビデオを制作しましょう。このプロンプトは、個人のブランディングのためにAIアバター生成の創造的な可能性を探求することをユーザーに奨励します。
長い記事や教育資料を魅力的なビデオコンテンツに変えることを想像してみてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、ブロガー、教育者、または企業コミュニケーターを対象にした60秒の情報ビデオを開発します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、アニメーションテキストオーバーレイと心地よいバックグラウンドミュージックを使用して、書かれたコンテンツがどのようにして魅力的なAIビデオ作成ツールになるかを示します。
eコマースビジネスやマーケティングチーム向けに、30秒の洗練された現代的なブランドビデオを作成し、多言語のオーディエンスに新製品の発売を紹介します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してブランドの一貫性を確保し、グローバルなアクセス性のために明確な字幕/キャプションを組み込み、ダイナミックな製品ショットとエネルギッシュなオーディオトラックで高品質のビジュアルプレゼンテーションを維持します。このプロンプトは、AIがどのようにして効果的なブランドビデオを効率的に作成できるかを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはクリエイティブプロジェクトのためにAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと高品質なテキスト読み上げ音声を使用してテキストをビデオに変換する高度なAIビデオ作成ツールです。これにより、ユーザーは広範な編集経験がなくても、多様なクリエイティブプロジェクトのためにプロフェッショナルなビデオを迅速に生成できます。
HeyGenはAI機能を使ってグローバルなオーディエンス向けにビデオをローカライズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なAI多言語ビデオジェネレーターおよびAIビデオ翻訳ツールとして機能します。AIダビングや正確なAIリップシンクを含む強力なAIビデオローカリゼーション機能を提供し、あなたのビデオが多様なグローバルオーディエンスに効果的にリーチし、エンゲージできるようにします。
HeyGenはビデオコンテンツをパーソナライズするためにどのようなクリエイティブオプションを提供しますか？
HeyGenはビデオコンテンツをパーソナライズするための広範なクリエイティブオプションを提供します。AIアバター生成を活用してデジタル版の自分を作成するか、既存のAIアバターの中から選ぶことができます。さらに、HeyGenはカスタマイズ可能なブランディングコントロールを通じてブランドビデオをサポートし、コンテンツがあなたのアイデンティティに完全に一致するようにします。
HeyGenを使ってテキスト-ビデオで高品質なビデオをどれくらい早く作成できますか？
HeyGenの革新的なテキスト-ビデオ機能を使用すると、スクリプトから直接高品質なビデオを迅速に生成できます。テキストを入力し、AIアバターと希望のAI音声を選択するだけで、HeyGenの効率的なAIビデオ作成ツールが数分でプロフェッショナルなビデオを制作します。