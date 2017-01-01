AI多言語ビデオジェネレーターでグローバルなオーディエンスを解放

スクリプトからテキストをビデオに変換し、コンテンツを簡単にローカライズして多様なオーディエンスと世界中でつながりましょう。

小規模ビジネスオーナーやマーケターを対象にした30秒のプロフェッショナルなビデオを作成し、AI多言語ビデオジェネレーターがどのようにしてマーケティングメッセージを簡単にローカライズできるかを示します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的であり、明確で権威あるナレーションがその利点を説明します。このビデオは、HeyGenのナレーション生成を使用して、言語の壁を越えてグローバルなオーディエンスにリーチする方法を紹介します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

インフルエンサーやコンテンツクリエイターを目指している方、オンラインで目立つためにビデオコンテンツをパーソナライズしたいですか？HeyGenのAIアバターを創造的に使用して「デジタル版の自分」を生み出し、アップビートなサウンドトラックと表現豊かなビジュアルストーリーテリングを特徴とする45秒のダイナミックなソーシャルメディア用ビデオを制作しましょう。このプロンプトは、個人のブランディングのためにAIアバター生成の創造的な可能性を探求することをユーザーに奨励します。
長い記事や教育資料を魅力的なビデオコンテンツに変えることを想像してみてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、ブロガー、教育者、または企業コミュニケーターを対象にした60秒の情報ビデオを開発します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、アニメーションテキストオーバーレイと心地よいバックグラウンドミュージックを使用して、書かれたコンテンツがどのようにして魅力的なAIビデオ作成ツールになるかを示します。
eコマースビジネスやマーケティングチーム向けに、30秒の洗練された現代的なブランドビデオを作成し、多言語のオーディエンスに新製品の発売を紹介します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してブランドの一貫性を確保し、グローバルなアクセス性のために明確な字幕/キャプションを組み込み、ダイナミックな製品ショットとエネルギッシュなオーディオトラックで高品質のビジュアルプレゼンテーションを維持します。このプロンプトは、AIがどのようにして効果的なブランドビデオを効率的に作成できるかを強調します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI多言語ビデオジェネレーターの仕組み

スクリプトをプロフェッショナルでローカライズされたビデオにAIアバターとナレーションで簡単に変換し、精度を持ってグローバルなオーディエンスにリーチします。

1
Step 1
スクリプトを作成
テキストを入力することから始め、スクリプトからのテキスト-ビデオ機能がダイナミックなビデオコンテンツに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターのギャラリーからメッセージを伝えるためのアバターを選ぶか、カスタムアバターを作成してビデオに個人的なタッチを加えます。
3
Step 3
多言語ダビングを適用
ビデオをさまざまな言語にシームレスに翻訳し、AIダビングを活用して自然な音声を自動的に同期させ、グローバルコンテンツを作成します。
4
Step 4
生成とエクスポート
パーソナライズされたビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、どのプラットフォームにも最適なフォーマットで配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

グローバルなソーシャルオーディエンスをエンゲージ

.

多様なオーディエンスを世界中で魅了するために、魅力的な多言語ソーシャルメディアビデオやクリップを簡単に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはクリエイティブプロジェクトのためにAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターと高品質なテキスト読み上げ音声を使用してテキストをビデオに変換する高度なAIビデオ作成ツールです。これにより、ユーザーは広範な編集経験がなくても、多様なクリエイティブプロジェクトのためにプロフェッショナルなビデオを迅速に生成できます。

HeyGenはAI機能を使ってグローバルなオーディエンス向けにビデオをローカライズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なAI多言語ビデオジェネレーターおよびAIビデオ翻訳ツールとして機能します。AIダビングや正確なAIリップシンクを含む強力なAIビデオローカリゼーション機能を提供し、あなたのビデオが多様なグローバルオーディエンスに効果的にリーチし、エンゲージできるようにします。

HeyGenはビデオコンテンツをパーソナライズするためにどのようなクリエイティブオプションを提供しますか？

HeyGenはビデオコンテンツをパーソナライズするための広範なクリエイティブオプションを提供します。AIアバター生成を活用してデジタル版の自分を作成するか、既存のAIアバターの中から選ぶことができます。さらに、HeyGenはカスタマイズ可能なブランディングコントロールを通じてブランドビデオをサポートし、コンテンツがあなたのアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenを使ってテキスト-ビデオで高品質なビデオをどれくらい早く作成できますか？

HeyGenの革新的なテキスト-ビデオ機能を使用すると、スクリプトから直接高品質なビデオを迅速に生成できます。テキストを入力し、AIアバターと希望のAI音声を選択するだけで、HeyGenの効率的なAIビデオ作成ツールが数分でプロフェッショナルなビデオを制作します。