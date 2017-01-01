小規模ビジネスオーナーやマーケターを対象にした30秒のプロフェッショナルなビデオを作成し、AI多言語ビデオジェネレーターがどのようにしてマーケティングメッセージを簡単にローカライズできるかを示します。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的であり、明確で権威あるナレーションがその利点を説明します。このビデオは、HeyGenのナレーション生成を使用して、言語の壁を越えてグローバルなオーディエンスにリーチする方法を紹介します。

ビデオを生成