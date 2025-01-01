グローバルマーケティングのためのAI多言語プロモビデオメーカー
強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、世界中のあらゆるオーディエンス向けに魅力的でローカライズされたプロモビデオを迅速に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングの専門家を対象にした90秒の魅力的なプロモーションビデオを作成し、「AI多言語プロモビデオメーカー」の力を示します。ビデオには多様な「AIアバター」が登場し、グローバルな製品発表を行います。ダイナミックなビジュアルスタイルで、クイックカットとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用して、シームレスなローカリゼーションを強調します。
グローバル企業向けに詳細な2分間のビデオを開発し、「AIビデオプラットフォーム」の高度な「ボイスオーバー生成」が複雑なローカリゼーションニーズにどのように対応するかに焦点を当てます。ビジュアルとオーディオのスタイルは洗練されており、多国籍企業が新しい市場に簡単に拡大し、完璧に同期された多言語のボイスオーバーを「AIビデオプラットフォーム」コンテンツに使用するケーススタディを提示します。
中小企業向けに45秒の実用的なチュートリアルビデオを制作し、効率的な「トレーニングビデオ」を作成する方法を示します。このビデオでは、事前に構築された「テンプレートとシーン」をカスタマイズして、高品質でシンプルなコンテンツを迅速に制作する方法を示し、明確で指導的なビジュアルスタイルとわかりやすいナレーションを使用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAI多言語プロモビデオメーカーとして機能しますか？
HeyGenは、AIアバターと高度なテキストからビデオ技術を使用して、スクリプトを高品質なビデオコンテンツに変換することで、ユーザーが魅力的なプロモビデオを作成できるようにします。このAIビデオプラットフォームは、多言語ビデオの作成とボイスオーバーをサポートし、グローバルなオーディエンス向けのローカリゼーションを簡素化します。
HeyGenはビデオ制作のためにどのようなクリエイティブ資産を提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターの幅広い選択肢を提供し、ビデオに統合できます。ユーザーはまた、ブランディングコントロールを含む広範なビデオ編集機能を活用して、プロフェッショナルなマーケティングコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenはスクリプトを直接ビデオに変換し、ボイスオーバーを追加できますか？
もちろんです。HeyGenは、スクリプトを直接ビデオに変換し、AI生成のボイスオーバーと字幕を追加することで、プロセスを簡素化します。この機能は、ビデオマーケティングの自動化とローカリゼーションの取り組みを大幅に強化し、迅速なコンテンツ作成を可能にします。
HeyGenのAIビデオプラットフォームを使用してどのような種類のビデオを作成できますか？
HeyGenの多用途なAIビデオプラットフォームは、製品ビデオ、トレーニングビデオ、ソーシャルメディアのビデオ広告など、多様なビデオコンテンツの作成をサポートします。その強力なビデオ編集機能とメディアライブラリは、インパクトのあるマーケティングコンテンツを制作するために必要なすべてを提供します。