AI多言語プロモーションビデオジェネレーター: グローバル展開を加速

瞬時にグローバルなオーディエンスにリーチ。AIによる多言語ナレーションを備えたプロフェッショナルなプロモーションビデオを生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネス向けに60秒の魅力的なイントロダクションビデオを開発し、明るく理解しやすいビジュアルとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、フレンドリーでエネルギッシュなトーンのプロフェッショナルなビデオを作成し、スクリプトからのシンプルなテキストからビデオへの機能によって駆動されます。
サンプルプロンプト2
国際的に拡大するEコマースストア向けに2分間のシネマティックな製品スポットライトを制作し、AIビデオジェネレーターの力を強調し、スタジオ品質のビジュアルを作成し、本物の多言語ナレーションをリアルなAIアバターによって提供し、メディアライブラリ/ストックサポートによって強化し、高インパクトのプロモーションコンテンツを確保します。
サンプルプロンプト3
ビジネスがビデオマーケティング戦略を効率化することを目指す45秒のインストラクションビデオを生成し、迅速で情報豊かなグラフィックスと自信に満ちたナレーションを特徴とし、シンプルなテキストプロンプトがどのようにして完全にローカライズされたコンテンツに迅速に変換され、自動字幕/キャプションによって効率とグローバルな魅力を最大化するかを詳述します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI多言語プロモーションビデオジェネレーターの仕組み

AIアバターと多言語ナレーションを使用して、魅力的でローカライズされたプロモーションビデオを数ステップで作成し、グローバルなオーディエンスに簡単にリーチします。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
プロモーションビデオのスクリプトを貼り付けることから始めます。AIがシンプルなテキストプロンプトをビジュアルストーリーに自動的に変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
多様なAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートから選択し、メッセージを視覚的に表現します。ブランドの美学に合わせてブランディングコントロールを調整します。
3
Step 3
多言語ナレーションを追加する
さまざまな言語で多言語ナレーションを生成し、ビデオのグローバルリーチを強化します。ナレーション生成を活用して多様なオーディエンスとつながります。
4
Step 4
エクスポートと共有
自動字幕とアスペクト比のリサイズでプロフェッショナルなビデオを仕上げます。高品質のプロモーションコンテンツをエクスポートし、すぐにプラットフォームで共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例の紹介

顧客の声を説得力のあるビデオストーリーに変換し、信頼を築き、異なる市場で効果的に価値を示します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAIを使用してプロフェッショナルなビデオ作成を効率化しますか？

HeyGenは高度な生成メディアとAIビデオジェネレーターを活用し、ユーザーがシンプルなテキストプロンプトを洗練されたプロフェッショナルなビデオに変換できるようにします。この自動編集プロセスは、制作を効率化し、ビジネスやマーケティングエージェンシーにとって大幅な時間とリソースの節約を実現します。

HeyGenはグローバルコンテンツのためにどのような多言語機能を提供しますか？

HeyGenはAI多言語プロモーションビデオジェネレーターとして機能し、コンテンツを簡単にローカライズするための強力な機能を提供します。ユーザーは多様なアクセントと言語で多言語ナレーションを作成でき、プロフェッショナルなビデオが多様なグローバルオーディエンスに響くことを保証します。

HeyGenはユニークなブランディングのためにカスタムAIアバターを作成できますか？

はい、HeyGenはカスタムAIアバターの作成を可能にする先進的なAIアバタープラットフォームであり、すべてのプロフェッショナルビデオでブランドの一貫性を高めます。この機能はカスタマイズ可能なテンプレートとシームレスに統合され、ビジネスがスタジオ品質のビジュアルを簡単に維持できるようにします。

HeyGenを使用してスクリプトをビデオに変換するにはどうすればよいですか？

HeyGenはスクリプトからビデオへのプロセスを簡素化し、シンプルなテキストプロンプトや完全なスクリプトを直接ダイナミックなプロモーションコンテンツに変換できます。その高度なAIは、ナレーションと同期されたビジュアルを備えたプロフェッショナルなビデオを生成し、オーディエンスに向けて準備が整います。