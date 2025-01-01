AI多言語プロモーションビデオジェネレーター: グローバル展開を加速
瞬時にグローバルなオーディエンスにリーチ。AIによる多言語ナレーションを備えたプロフェッショナルなプロモーションビデオを生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
小規模ビジネス向けに60秒の魅力的なイントロダクションビデオを開発し、明るく理解しやすいビジュアルとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、フレンドリーでエネルギッシュなトーンのプロフェッショナルなビデオを作成し、スクリプトからのシンプルなテキストからビデオへの機能によって駆動されます。
国際的に拡大するEコマースストア向けに2分間のシネマティックな製品スポットライトを制作し、AIビデオジェネレーターの力を強調し、スタジオ品質のビジュアルを作成し、本物の多言語ナレーションをリアルなAIアバターによって提供し、メディアライブラリ/ストックサポートによって強化し、高インパクトのプロモーションコンテンツを確保します。
ビジネスがビデオマーケティング戦略を効率化することを目指す45秒のインストラクションビデオを生成し、迅速で情報豊かなグラフィックスと自信に満ちたナレーションを特徴とし、シンプルなテキストプロンプトがどのようにして完全にローカライズされたコンテンツに迅速に変換され、自動字幕/キャプションによって効率とグローバルな魅力を最大化するかを詳述します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAIを使用してプロフェッショナルなビデオ作成を効率化しますか？
HeyGenは高度な生成メディアとAIビデオジェネレーターを活用し、ユーザーがシンプルなテキストプロンプトを洗練されたプロフェッショナルなビデオに変換できるようにします。この自動編集プロセスは、制作を効率化し、ビジネスやマーケティングエージェンシーにとって大幅な時間とリソースの節約を実現します。
HeyGenはグローバルコンテンツのためにどのような多言語機能を提供しますか？
HeyGenはAI多言語プロモーションビデオジェネレーターとして機能し、コンテンツを簡単にローカライズするための強力な機能を提供します。ユーザーは多様なアクセントと言語で多言語ナレーションを作成でき、プロフェッショナルなビデオが多様なグローバルオーディエンスに響くことを保証します。
HeyGenはユニークなブランディングのためにカスタムAIアバターを作成できますか？
はい、HeyGenはカスタムAIアバターの作成を可能にする先進的なAIアバタープラットフォームであり、すべてのプロフェッショナルビデオでブランドの一貫性を高めます。この機能はカスタマイズ可能なテンプレートとシームレスに統合され、ビジネスがスタジオ品質のビジュアルを簡単に維持できるようにします。
HeyGenを使用してスクリプトをビデオに変換するにはどうすればよいですか？
HeyGenはスクリプトからビデオへのプロセスを簡素化し、シンプルなテキストプロンプトや完全なスクリプトを直接ダイナミックなプロモーションコンテンツに変換できます。その高度なAIは、ナレーションと同期されたビジュアルを備えたプロフェッショナルなビデオを生成し、オーディエンスに向けて準備が整います。