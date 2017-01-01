ソフトウェア開発者とプロダクトマネージャーを対象にした1分間の説明動画を作成し、モバイルアプリの新機能を迅速に紹介する必要があります。ビジュアルスタイルはクリーンで技術的なもので、UIの明確さを強調し、控えめなアニメーションを伴い、正確で権威あるナレーションを添えます。"AIモバイルアプリデモジェネレーター"がどのようにして"スクリプトからのテキスト-ビデオ"機能を活用し、シンプルなテキスト入力から魅力的な"モバイルアプリデモ"を自動的に作成することで、制作時間を大幅に短縮するかを示します。

ビデオを生成