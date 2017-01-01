AIモバイル広告ジェネレーター：高コンバージョン広告を迅速に作成
デジタルマーケターやeコマースブランドを対象にした45秒のダイナミックなビデオを制作し、高品質なビデオ広告の制作のスピードと効率を示します。ビジュアルの美学は洗練されてプロフェッショナルで、スムーズなトランジションとインパクトのある画面上のテキストを備え、自信に満ちた権威あるナレーションと現代的なインストゥルメンタル音楽でサポートされます。HeyGenのAIビデオ広告メーカーとしての能力を強調し、ボイスオーバー生成と豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、数分で魅力的なビデオ広告を制作する方法を示します。
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイター向けの60秒のインストラクショナルビデオを作成し、AI生成のUGCスタイル広告を作成する方法を説明します。ビジュアルアプローチは親しみやすくややカジュアルで、トレンドの背景音楽とフレンドリーで会話調のナレーションを使用します。HeyGenのすぐに利用可能なテンプレートとシーン機能を紹介し、視聴者のエンゲージメントを高めるために字幕/キャプションを自動的に追加する方法を示します。
ブランドマネージャーや広告代理店向けに洗練された30秒のビデオを開発し、すべての広告キャンペーンで完璧なブランド一貫性を達成することに焦点を当てます。ビジュアルスタイルはクリーンでコーポレート、エレガントなモーショングラフィックスと洗練された背景音楽を特徴とし、権威あるナレーションで語られます。HeyGenがさまざまなプラットフォームでのシームレスな広告作成をどのように促進するかを示し、AIアバターを使用して多様なブランドスポークスパーソンを表現し、異なるソーシャルメディアの寸法に合わせたアスペクト比のリサイズとエクスポートのユーティリティを強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なAIビデオ広告の作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオ広告メーカーとして機能し、ユーザーがシンプルなスクリプトから高品質のビデオ広告を簡単に生成できるようにします。豊富な広告テンプレートとAIアバターのライブラリを活用して、広告作成プロセスを効率化し、迅速に魅力的なコンテンツを制作します。
HeyGenは異なるプラットフォームに適した多様な広告クリエイティブを生成できますか？
もちろんです。HeyGenは、MetaやTikTokのようなプラットフォームに合わせた柔軟なアスペクト比のリサイズを含む、幅広い広告クリエイティブを生成することができます。これにより、AI生成のUGCやその他のクリエイティブが表示される場所で視覚的なインパクトを維持します。
HeyGenはモバイル広告ジェネレーターのプロジェクトを強化するためにどのようなクリエイティブ資産を提供しますか？
HeyGenは、フォトリアリスティックなAIアバター、包括的なメディアライブラリ、そして高度なボイスオーバー生成を含む強力なクリエイティブ資産を提供します。これらの機能により、モバイル広告ジェネレーターのプロジェクトにユニークなビジュアルとナラティブを作成し、バーチャルフォトシュートをシミュレートすることさえ可能にします。
HeyGenはすべての広告キャンペーンでブランド一貫性をどのように確保しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、そして一貫したAIアバターをすべてのビデオに統合することができます。これにより、すべての広告クリエイティブが一貫性のあるプロフェッショナルな外観を維持し、すべてのプラットフォームでブランドアイデンティティを強化します。