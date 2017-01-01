AIマイクロトレーニングビデオジェネレーターで迅速なマイクロラーニング
カスタマイズ可能なAIアバターを使用して、L&D向けのプロフェッショナルなマイクロラーニングビデオを迅速に作成します。
既存ユーザーおよび潜在顧客向けに、新しいソフトウェア機能のシームレスな統合を紹介する60秒のトレーニングビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的であり、主にUI/UXデモンストレーションを含む動的な画面録画を特徴とし、AIアバターが重要な要素を指摘する可能性があります。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、簡潔で魅力的なナラティブを生成し、重要なポイントを画面上の字幕/キャプションで強調します。
全社員に重要な会社の安全プロトコルを思い出させる30秒のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは直接的で非常に魅力的である必要があり、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用し、明るい色と最小限のテキストオーバーレイで最大のインパクトを与えます。権威あるが安心感のあるAIボイスオーバーがメッセージを伝え、この重要なトレーニング情報の即時理解と保持を確保します。
L&DプロフェッショナルおよびHRマネージャーを対象に、eラーニングの取り組みにおけるマイクロラーニングの効率と影響を強調する50秒の説得力のあるビデオを作成してください。ビジュアル美学は清潔でプロフェッショナルであり、インフォグラフィックスタイルの要素と権威あるAIアバターが主要な統計を提示します。音声は情報豊富なAIボイスオーバーで構成され、最終出力はアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに適しています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはマイクロラーニングのためのクリエイティブコンテンツ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、豊富なテンプレートライブラリと強力なカスタマイズオプションを通じて、マイクロラーニングビデオのクリエイティブコンテンツ作成を簡素化します。ブランドに合わせてトレーニングビデオを簡単に調整し、ダイナミックで魅力的なAI駆動のコンテンツを手軽に作成できます。
HeyGenはトレーニングビデオのためにリアルなAIアバターとボイスオーバーを生成できますか？
はい、HeyGenはテキストから直接リアルなAIアバターと高品質なAIボイスオーバーを生成することを専門としています。この革新的なテキスト・トゥ・ビデオ機能により、多様なAIプレゼンターと本物の声を持つプロフェッショナルなトレーニングビデオを制作できます。
HeyGenはL&Dプロフェッショナルにとって理想的なAIビデオプラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenは、魅力的なマイクロラーニングビデオを迅速に制作できるため、L&Dプロフェッショナルにとって理想的なAIビデオプラットフォームです。AIアバターとすぐに使えるテンプレートを活用して、効果的なeラーニングコンテンツの作成を効率化し、トレーニングの提供をスムーズにします。
HeyGenは高品質で多言語のビデオ制作をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、視覚的な優れた品質を確保するための4Kエクスポートオプションを含む高品質なビデオ制作をサポートしています。さらに、自動字幕を使用して多言語ビデオを作成する機能もあり、グローバルなオーディエンスへのアクセスとリーチを向上させます。