コースクリエイターをターゲットにした45秒のエネルギッシュで視覚的に魅力的なビデオを作成し、彼らがどれほど簡単に魅力的なマイクロラーニングビデオを制作できるかを示します。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、多様なアニメーションとHeyGenインターフェースの画面録画の間で素早くカットされ、アップビートで励みになるナレーションが付いています。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を強調し、コンテンツがどれほど簡単に魅力的なビデオレッスンに変換できるかを示します。

ビデオを生成