AIマイクロラーニングジェネレーター: 魅力的なコースを迅速に作成
AIコースクリエイターを活用して、インタラクティブなコースや魅力的な学習教材を簡単にデザインし、スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオでダイナミックなコンテンツを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教育者や企業トレーナー向けに、学習者のエンゲージメントを高めるための45秒のインタラクティブなスポットを開発します。このビデオでは、プロフェッショナルなAIアバターが視聴者をAIクイズビルダーを使ったインタラクティブコースの作成に導き、明るく現代的なグラフィックと共に、元気で励みになる音声スタイルを採用します。ナレーション生成の容易さを強調し、学習体験を個別化します。
コンテンツクリエイターや起業家がオンラインコースを拡大するための60秒のシネマティックな物語を作成します。このビデオは、個別化された学習パスがどのように作成され、世界中に配信されるかを示し、コンテンツから恩恵を受ける多様な学習者をフィーチャーします。温かくインスピレーションを与える声と環境音楽、明確な字幕がアクセシビリティを高め、多様なビジュアルをサポートする豊富なメディアライブラリ/ストックサポートがバックアップします。
コース作成に不慣れな個人事業主や小規模ビジネスオーナー向けに、15秒の簡潔な指導ビデオをデザインします。このシンプルな作品は、AIコースクリエイターの使いやすさを示し、フレンドリーで安心感のある声で、クリーンでステップバイステップのビジュアルスタイルに焦点を当てます。事前にデザインされたテンプレートとシーンの使用を、コース開発の迅速なスタートとして視覚的に強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIマイクロラーニングコースの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIマイクロラーニングジェネレーターとして機能し、簡潔で魅力的なオンラインコースの開発プロセスを効率化します。コンテンツクリエイターはスクリプトを迅速にビデオコンテンツに変換でき、AIアバターとナレーションを使用して、短いコンテンツや知識の保持に最適です。
HeyGenは包括的なオンラインコースの開発に使用できますか？
はい、HeyGenは強力なAIコースクリエイターとして機能し、マイクロラーニングを超えた魅力的な学習教材の開発を可能にします。その機能は、企業研修や顧客研修に適したインタラクティブなコースの作成をサポートし、学習者のエンゲージメントを高めます。
HeyGenはコース開発のためにどのようなコンテンツ生成機能を提供しますか？
HeyGenは、AIアバターとナレーション生成を備えたテキスト・トゥ・ビデオ機能を含む強力なコンテンツ生成ツールを提供します。ユーザーはテンプレート、メディアライブラリサポート、ブランディングコントロールを活用して、あらゆるオンラインコースに対して高品質でプロフェッショナルなビデオレッスンを制作できます。
HeyGenはオンラインコースの個別化された学習パスをサポートしますか？
HeyGenは効果的なAIカリキュラムジェネレーターとして、オンラインコースの個別化された学習パスの作成をサポートします。これにより、顧客研修、従業員研修、スキル開発など多様なニーズに最適なプラットフォームとなり、知識の保持と学習者のエンゲージメントを向上させます。