新しい顧客を引き寄せることを目的とした、レストランオーナー向けの魅力的な30秒のビデオを作成する様子をご覧ください。ビジュアルスタイルは鮮やかでダイナミックであり、新しいシグネチャーディッシュの「食欲をそそるビジュアル」の極端なクローズアップを特徴とし、現代的でアップビートな音楽トラックと、口を潤すような熱意ある「ボイスオーバー生成」が組み合わさり、どのようにして「レストランの売上を向上させる」かを効果的に示します。

ビデオを生成