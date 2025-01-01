AI医療インテークビデオジェネレーター: 患者オンボーディングの効率化

強力なスクリプトからのテキストからビデオへの機能を通じて、患者教育を強化し、プロフェッショナルな医療インテークビデオを迅速に生成します。

231/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
一般的な医療手順について患者を教育するための60秒の情報説明ビデオをデザインしてください。手術を準備している患者を対象に、ビジュアルスタイルは安心感があり、穏やかな背景音楽と主要なステップを示すアニメーショングラフィックスを使用します。HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して、構造化されたナラティブを迅速に組み立て、複雑な情報を明確にする共感的なナレーション生成を補完し、患者教育のための重要な医療ビデオジェネレーターとして位置付けます。
サンプルプロンプト2
新しい専門医療サービスのための30秒のダイナミックで魅力的なヘルスケアマーケティングビデオを開発してください。このビデオは潜在的な新しいクライアントにアピールし、革新を伝えるためにモダンなビジュアルとアップビートな音楽を使用します。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なイメージを調達し、すべての重要なメッセージを明確な字幕/キャプションで強化し、AIを活用したビデオ作成プラットフォームの力を示し、より広いオーディエンスにリーチします。
サンプルプロンプト3
新しい機器プロトコルに関する医療スタッフの内部トレーニングのための90秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはシンプルで明確であり、機器の詳細なビジュアルとステップバイステップの手順を特徴とします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに簡単に適応できるようにし、AIビデオジェネレーターが多様なトレーニングコンテンツの作成を効率化する方法を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI医療インテークビデオジェネレーターの仕組み

明確さと効率を重視して設計された強力なAI医療インテークビデオで、患者オンボーディングと情報収集を効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
医療インテークビデオのテキストを作成します。当プラットフォームは「スクリプトからのテキストからビデオ」技術を使用して、あなたの言葉を魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
あなたの医療機関を最もよく表すプロフェッショナルな「AIアバター」を選択します。自然なナレーションのために適切なAIナレーションと組み合わせることもできます。
3
Step 3
ブランディング要素を追加
ロゴ、特定のカラーパレット、その他のビジュアル資産などの「ブランディングコントロール」を組み込んで、ビデオをパーソナライズし、ブランドの一貫性を維持します。
4
Step 4
生成と洗練
カスタマイズが完了したら、医療インテークビデオを生成します。アクセシビリティのために「字幕/キャプション」を簡単に追加し、さまざまな形式で高品質のビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

より多くのコースを作成し、世界中の学習者にリーチ

.

患者の自己教育と医療プロトコルトレーニングのための包括的なビデオコースを開発し、アクセスとリーチを拡大します。

background image

よくある質問

HeyGenは医療インテークビデオをどのように向上させますか？

HeyGenはAIビデオジェネレーター技術を活用して、魅力的で情報豊富なコンテンツを作成し、医療インテークビデオを革新します。これにより、プロフェッショナルなAIアバターとテキストからビデオへの生成を通じて、患者オンボーディングが効率化され、明確なコミュニケーションが確保されます。

HeyGenはヘルスケアマーケティングビデオにどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは豊富なビデオテンプレートとブランディング要素を通じて、ユーザーに広範なビデオカスタマイズを提供します。多様なAIアバターとユニークなシーンデザインを使用して、ヘルスケアマーケティングのニーズに完璧にマッチする説明ビデオを作成できます。

HeyGenは医療トレーニングと患者教育のためのテキストからビデオへの生成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはテキストからビデオへの生成に優れており、医療トレーニングと患者教育に最適です。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIを活用したビデオ作成プラットフォームが高品質のナレーション生成とAIキャプションを備えたダイナミックなビデオを制作します。

HeyGenは患者教育ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的な医療ビデオジェネレーターとして、患者教育ビデオの作成を簡素化します。リアルなAIアバターを使用して魅力的なコンテンツを簡単に制作し、患者の理解を深め、効率的な患者オンボーディングをサポートします。