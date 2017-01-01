医学生を対象にした30秒の魅力的なビデオを作成し、AI医療教育ジェネレーターがどのようにしてインタラクティブなクイズを迅速に作成できるかを紹介します。ビジュアルスタイルはダイナミックで活気に満ちたもので、UI要素やアニメーションテキストのクイックカットを特徴とし、エネルギッシュで明瞭なナレーションを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、シンプルなスクリプトを魅力的なビデオに変換するシームレスなプロセスを強調し、試験準備の効率性を強調します。

ビデオを生成