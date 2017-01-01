AIマーケットプレイスビデオジェネレーターによる迅速なビデオ作成
アイデアをすばやく魅力的なビジュアルに変換します。スクリプトからのテキスト-ビデオ機能で、高品質なビデオ出力を実現するシームレスなコンテンツ作成を可能にします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業トレーナーを対象にした2分間の説明ビデオを作成し、eラーニングのためのAIアバター生成技術の力を示します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で簡潔かつ教育的で、魅力的なAIアバターがレッスンを提供します。'AIアバター'と'ボイスオーバー生成'がどのようにパーソナライズされた効率的なトレーニングコンテンツを可能にするかを強調します。
デジタルマーケター向けに60秒のダイナミックなソーシャルメディアキャンペーンビデオを制作し、Generative AIビデオによる迅速なコンテンツ作成を強調します。ビジュアルの美学は現代的でエネルギッシュで、トレンドの音楽と画面上のテキストを使用します。'テンプレートとシーン'を活用して迅速なデザインを行い、'字幕/キャプション'を組み込んでプラットフォーム全体で最大のエンゲージメントを実現します。
グローバルなコンテンツクリエイター向けに1分間のショーケースビデオを開発し、プラットフォームの高品質なビデオ出力と多様なオーディエンス向けのカスタマイズ能力を示します。ビデオは洗練された国際的なビジュアルアピールを持ち、中立的でプロフェッショナルなオーディオトーンを持ちます。'メディアライブラリ/ストックサポート'と'アスペクト比のリサイズとエクスポート'のシームレスな統合を示し、グローバルな配信に合わせたカスタマイズを行います。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターで、シンプルなテキストプロンプトから高品質なビデオ出力を作成できます。私たちのプラットフォームは高度なAIアバターとスクリプトからのテキスト-ビデオ生成を活用し、コンテンツ作成プロセスを大幅に効率化します。
HeyGenのAIビデオ出力にはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、ロゴや色のブランディングコントロール、多言語サポート、さまざまなビデオ編集ツールを含む、AIビデオ出力のための広範なカスタマイズを提供します。また、リアルなAIボイスオーバーを生成し、さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整することができ、毎回プロフェッショナルで高品質なビデオ出力を保証します。
HeyGenはリアルなAIアバターとボイスオーバーを生成できますか？
もちろんです。HeyGenはAIアバター生成に優れており、ビデオのためのリアルなデジタルプレゼンターを作成します。私たちの高度なボイスオーバー生成機能と組み合わせることで、音声とビジュアルが同期した魅力的なコンテンツを制作し、全体的な高品質なビデオ出力を向上させます。
HeyGenのテンプレートを使ってどのくらい早くマーケティングビデオを制作できますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとシーンの広範なライブラリを通じて、マーケティングや説明ビデオの迅速なコンテンツ作成を可能にします。これにより、ソーシャルメディアやさまざまなプラットフォームに合わせたテキストプロンプトから効率的にビデオを生成し、コンテンツパイプラインを加速させます。