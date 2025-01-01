AIマーケットプレイスリスティングビデオメーカー：あなたのeコマース売上を向上
カスタマイズ可能なテンプレートで数分で魅力的なリスティングビデオを生成します。
オンラインマーケットプレイスのベンダーやデジタルマーケター向けに、複数の「リスティングビデオ」を迅速に作成する方法を紹介する、エネルギッシュな45秒のビデオを開発してください。さまざまな商品例の間でクイックカットを使用したダイナミックなビジュアルスタイルと、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックトラックを採用します。このビデオは、HeyGenを「AIマーケットプレイスリスティングビデオメーカー」として強調し、「AIアバター」を使用して商品を魅力的に紹介し、「テンプレートとシーン」を使用したバッチ作成の効率性を示します。
静止画像を変換したい起業家やクリエイティブエージェンシーを対象にした、インスパイアリングな60秒のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは変革的で、スムーズなトランジションと魅力的なアニメーションが特徴で、心を高揚させるロイヤリティフリーのバックグラウンドミュージックトラックに設定されています。HeyGenの「AI画像からビデオ生成」の力を示し、通常の写真を「ダイナミックなビデオ」に変え、広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」と自動生成された「字幕/キャプション」を活用して、魅力的な商品ストーリーを伝えます。
効率的なマーケティングソリューションを求めるソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエーターをターゲットにした、簡潔な15秒のビデオを作成してください。ビデオは、速いペースでトレンディなビジュアルスタイルを採用し、鮮やかな色彩とキャッチーなオンスクリーンテキストが特徴で、モダンで短いオーディオスニペットが付いています。HeyGenを「AIマーケティングビデオメーカー」としてスポットライトを当て、「テンプレートとシーン」と「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を組み合わせて、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに迅速に適応し、「ソーシャルメディア」キャンペーンを強化する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはマーケティングのためのAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、AI生成スクリプトと豊富なカスタマイズ可能なテンプレートライブラリを活用して、プロフェッショナルなAIマーケティングビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、広範な編集経験がなくても、視聴者を魅了するダイナミックなビデオを作成できます。
リスティングビデオを強化するためにAIアバターを使用できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターのセレクションを提供しており、リスティングビデオに命を吹き込み、個人的なタッチを加えることができます。アバターの外見や声をカスタマイズして、ブランドのメッセージに完全に一致させることができます。
HeyGenは画像をダイナミックなビデオに変換するためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、静止画像を魅力的なビデオに変換するための高度なAIを使用しており、商品デモや魅力的なビデオツアーに最適です。Ken-burnsスタイルのズーム効果や高度な視点モーションなどの機能を利用して、没入感のあるシネマティックビデオを作成できます。
HeyGenはどのようにしてユニークで魅力的なビデオコンテンツを迅速に作成するのを助けますか？
HeyGenは、使いやすいドラッグアンドドロップ編集インターフェースと豊富なカスタマイズ可能なテンプレートを備えており、クリエイティブなコンテンツ作成を効率化します。これにより、さまざまなプラットフォーム向けにダイナミックなビデオを迅速に生成できます。