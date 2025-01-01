ビジネスのための究極のAIマーケティングビデオメーカー
カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルなマーケティングビデオを簡単に作成し、あなたのストーリーを伝えましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやマーケティングプロフェッショナル向けに、書かれたコンテンツを魅力的なマーケティングビデオに変換する方法を示す1分間の説明ビデオを制作します。明確で情報豊かなビジュアルスタイルとプロフェッショナルなナレーションを備えたこのビデオは、「スクリプトからのテキストビデオ」機能のシームレスさを強調し、自動生成されたスクリプトとドラッグ＆ドロップエディターがユーザーにテキストから迅速にビデオを生成する力を与え、ビデオ作成のワークフローを効率化する様子を示します。
マーケティングエージェンシーや企業コミュニケーションチームを対象とした45秒のプロモーションビデオを作成し、すべてのビデオコンテンツにおけるブランドの一貫性を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはクリーンで企業的かつ魅力的であり、権威あるナレーションを特徴とします。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」ライブラリを紹介し、ブランド化されたテンプレートとチームコラボレーション機能が高品質でブランドに合ったビデオを迅速にカスタマイズして展開するのをいかに簡単にするかを強調します。
企業クライアントやグローバルブランド向けに、先進的なローカリゼーション機能を示す包括的な90秒のトレーニングビデオを開発します。洗練されたビジュアルスタイルと多言語のナレーション、動的なテキスト表示を使用します。HeyGenのAIビデオエディター内の「ナレーション生成」と「字幕/キャプション」機能が、さまざまな市場でのビデオのシームレスな再利用を可能にし、パーソナライズされたビデオとグローバルキャンペーンの広範なリーチを確保する方法に焦点を当てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオメーカーはどのようにしてビデオ作成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオメーカーは、テキストスクリプトからプロフェッショナルなビデオを生成することでビデオ作成を効率化します。高度なAIツールを活用し、直感的なドラッグ＆ドロップエディターと自動生成されたスクリプトにより、広範な技術的専門知識を必要とせずに効率的な制作が可能です。
HeyGenではAIアバターとビデオブランディングのカスタマイズオプションはどのように提供されていますか？
HeyGenはAIアバターとブランディングのための広範なカスタマイズを提供しており、多様なオプションから選択し、ブランドの色やロゴを適用することができます。これにより、すべてのプラットフォームでブランド化されたテンプレートを通じて、プロフェッショナルなビデオが一貫したビジュアルアイデンティティを維持します。
HeyGenはマーケティングビデオ制作のためのコラボレーティブなワークフローをサポートしていますか？
はい、HeyGenはシームレスなチームコラボレーションを促進するように設計されており、マーケティングビデオ制作のためのエンタープライズ対応のAIツールです。チームはプロジェクトで効率的に協力し、すべてのマーケティングコンテンツでブランドのコントロールと一貫したメッセージを確保します。
HeyGenはグローバルなオーディエンス向けにローカライズされたコンテンツとナレーションを生成できますか？
もちろんです。HeyGenは140以上の言語でのナレーションをサポートし、自動字幕とキャプションを提供することで、ローカライズされたビデオコンテンツの生成に優れています。この機能により、企業は多様なグローバルオーディエンスに共鳴するパーソナライズされたビデオを作成できます。