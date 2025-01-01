AIマーケティングキャンペーンビデオメーカー: 効果的な広告を迅速に作成
リアルなAIアバターを使用して、すべてのプラットフォーム向けに高性能なビデオ広告を制作し、マーケティングキャンペーンのために魅力的なコンテンツを瞬時に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
デジタルマーケティングエージェンシーやコンテンツクリエイター向けに作成された45秒のビデオで、グローバルリーチの力を強調します。このモダンでクリーンなデザインのビデオは、リアルな「AIアバター」がどのようにしてあらゆる言語でメッセージを効果的にローカライズし、コミュニケーションの壁を打ち破るかを示します。音声は明確で多言語の配信を特徴とし、HeyGenの高度な「AIアバター」機能を強調します。
eコマースビジネスやブランドはどのようにしてソーシャルメディアのエンゲージメントを向上させることができるでしょうか？HeyGenの多用途な「テンプレートとシーン」機能を使用して「ビデオ広告の最適化」を示す1分30秒のダイナミックなビデオを制作し、ソーシャルメディア広告主を対象とします。デザインの良い広告の即時の影響を示すためにスプリットスクリーンのビジュアル比較を使用し、トップの「マーケティングビデオメーカー」になる方法を説明する権威あるが魅力的な声を添えます。
製品マネージャーや広告専門家に、広告作成プロセスを効率化する方法を2分間の詳細なビデオで知らせます。この情報豊富な作品は、「AIによる自動生成スクリプト」を活用して大規模に「ビデオ広告を作成」する効率性を視覚的に示すべきです。落ち着いた指導的なトーンを維持し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を強調し、迅速かつ効果的なコンテンツ生成を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてユーザーがマーケティングキャンペーン用のビデオ広告を瞬時に作成できるようにするのですか？
HeyGenは、AIによる自動生成スクリプトを使用してテキストをビデオに変換することで、ビデオ広告の作成プロセスを簡素化します。これにより、ブランドやエージェンシーは効果的なマーケティングキャンペーンのために高品質なマーケティングビデオを迅速に制作できます。
HeyGenのAIアバターは多様なマーケティングビデオにカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターの範囲を提供しており、UGCビデオスタイルを含むマーケティングビデオに統合できます。これらのアバターはブランディングコントロールを提供し、ソーシャルメディア広告や他のプラットフォームでコンテンツが本物のように響くことを保証します。
HeyGenはグローバルなビデオ広告の最適化にどのような技術的能力を提供しますか？
HeyGenは、音声生成や字幕/キャプションを含むビデオ広告の最適化のための強力な技術的能力を提供します。これにより、AIマーケティングビデオをあらゆる言語でローカライズし、効果的にグローバルなオーディエンスにリーチすることができます。
HeyGenは魅力的なソーシャルメディア広告を作成するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは包括的なマーケティングビデオメーカーとして、コンテンツクリエイターがさまざまなテンプレートとシーンを使用してソーシャルメディアに最適化されたビデオ広告を作成できるようにします。スクリプトからのテキストビデオやアスペクト比のリサイズなど、さまざまなコンテンツに対応する機能を含んでいます。