AIマーケティングキャンペーン動画ジェネレーターで魅力的な広告を
あなたのアイデアを魅力的な動画広告に変えましょう。スクリプトからのテキストを動画に活用し、すべてのマーケティング活動において高インパクトでコスト効果の高いキャンペーンを即座に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングエージェンシーやフリーランスマーケター向けに、クライアントキャンペーンのためのAI動画広告メーカーの力を示す、プロフェッショナルで洗練された45秒の動画をデザインします。音声には自信に満ちたナレーターとインスピレーションを与えるバックグラウンドミュージックを使用し、ビジュアルは様々なカスタマイズ可能なテンプレートとシーンのエレガントなトランジションを提示します。HeyGenの強力なナレーション生成が、すべてのプロジェクトで高品質なブランドメッセージを保証する方法を紹介します。
この60秒のプロンプトは、ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイター向けに、様々なプラットフォーム向けのAI動画作成を素早く視覚的に豊かにデモンストレーションします。トレンドの音楽と多様なシーンを使用してエンゲージメントを維持し、HeyGenのAIアバターが完璧なリップシンクを実現し、自動的に字幕を生成する能力を強調します。動画はまた、効率的なアスペクト比のリサイズとエクスポートを示し、シームレスなクロスプラットフォーム共有を可能にします。
Eコマースビジネスやプロダクトマーケターは、製品のローンチやプロモーションのためにAI広告を迅速に作成することに焦点を当てた、この洗練された30秒のプロンプトを評価するでしょう。動画は説得力のあるプロフェッショナルなナレーションと鮮明なビジュアルを特徴とし、ユーザーが製品説明を魅力的な動画広告に変換する方法を示します。スクリプトからのテキストを動画に変換し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートから高品質なビジュアルを統合して、インパクトのあるキャンペーンを作成する容易さを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマーケティングキャンペーンのためのAI動画作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI動画ジェネレーターであり、スクリプトを魅力的な動画広告に変換し、カスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、マーケティング活動を大幅に強化します。
HeyGenは私の動画広告のためにリアルなAI俳優を作成できますか？
はい、HeyGenはリアルなAI俳優とAIアバターの幅広い選択肢を提供し、従来の撮影やキャスティングなしで、魅力的な動画広告や多様なマーケティングコンテンツを制作することができます。これにより、キャンペーンがよりダイナミックになります。
HeyGenは動画広告作成にどのような利点を提供しますか？
HeyGenは強力なAI動画広告メーカーとして、高品質な動画広告を生成するためのコスト効果と時間効率の良い方法を提供します。カスタマイズ可能なテンプレートやAI動画エディターを含む機能により、ソーシャルメディアや他のプラットフォーム向けのコンテンツ制作を効率化します。
HeyGenはどのようにして私のAIマーケティングキャンペーンを強化しますか？
HeyGenは効率的なAIマーケティングキャンペーン動画ジェネレーターとして機能し、迅速なコンテンツ作成を可能にします。ユーザーはAIアバターを使用して多数の動画広告を制作し、製品リンクを統合することもでき、様々なチャネルでのエンゲージメントを向上させるよう設計されています。