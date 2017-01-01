AIマーケティングキャンペーンジェネレーターでスマートな戦略を

効果的なマーケティング戦略を簡単に設計。AIツールがコンテンツ作成を簡素化し、キャンペーン用のすぐに使えるテンプレートとシーンを提供します。

小規模ビジネスオーナーやマーケティングマネージャーをターゲットにした30秒のダイナミックなビデオを想像してください。AIマーケティングキャンペーンジェネレーターがどのように彼らの努力を簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、アップビートで自信に満ちたナレーションが、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能がどのようにして彼らのキャンペーンアイデアを魅力的なコンテンツに変え、ターゲットオーディエンスに正確に届くようにするかを示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケターやエージェンシー向けに設計された45秒のスリークなビデオを開発し、AIの力がさまざまなソーシャルメディアプラットフォームでのコンテンツ作成をどのように強化するかを強調します。モダンでクリーンなグラフィックとインスパイアリングな音楽スコアを使用し、プロフェッショナルなナレーションと組み合わせて、HeyGenのAIアバターと多様なテンプレートとシーンがどのようにして魅力的なビジュアルストーリーテリングの無限の可能性を提供するかを示します。
サンプルプロンプト2
マーケティングプロフェッショナルや起業家向けの60秒の説明ビデオを作成し、強力なマーケティングキャンペーンジェネレーターが広告コピーやメールマーケティングのような特定の資産へのアプローチをどのように革命化するかを詳述します。ビデオは明確で示唆に富むビジュアルと親しみやすく明瞭なナレーションを持ち、HeyGenが字幕/キャプションを自動的に追加し、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してキャンペーンを豊かにする能力を示します。
サンプルプロンプト3
忙しいマーケターやスタートアップ創業者向けに、AIマーケティングストラテジージェネレーターがキャンペーンを迅速に展開するためにどのように最適化するかを強調する30秒のテンポの速いビデオを制作します。エネルギッシュなビジュアルとモチベーショナルなナレーションを使用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートがどのプラットフォームにも完璧に合わせたコンテンツを保証し、包括的な戦略を瞬時に生成する効率性を証明します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

AIマーケティングキャンペーンジェネレーターの仕組み

AIを活用して魅力的なマーケティングキャンペーンを簡単に作成・実行し、戦略をあらゆるチャネル向けの魅力的なコンテンツに変換します。

1
Step 1
キャンペーン戦略を作成
キャンペーンの目的とターゲットオーディエンスを最初に設定します。AIマーケティングキャンペーンジェネレーターは、成功に向けて基盤要素を最適化する強力なマーケティング戦略の開発を支援します。
2
Step 2
多様なコンテンツ資産を生成
AIを活用して、魅力的な広告コピーから魅力的なビデオスクリプトまで、幅広いコンテンツを生成します。このステップは、オーディエンスに共鳴する高品質でカスタマイズされたコンテンツの生成に焦点を当てています。
3
Step 3
メッセージをカスタマイズしブランディング
キャンペーン要素をブランドの独自のアイデンティティに合わせてパーソナライズします。HeyGenのブランディングコントロールを利用して、ロゴや色を使用し、生成されたすべての資産に一貫したプロフェッショナルな外観を保証します。
4
Step 4
配信チャネルを選択
HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを準備します。メールマーケティングやソーシャルメディアプラットフォームなど、好みのチャネルを選択し、ターゲットオーディエンスに効果的にリーチし、エンゲージメントを高めます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功ストーリービデオ

AI駆動のビデオを活用して顧客成功ストーリーを効果的に伝え、ブランドの信頼と信頼性を構築します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてマーケティングキャンペーンの作成を効率化しますか？

HeyGenは「AIマーケティングキャンペーンジェネレーター」として機能し、ユーザーが多様なプロモーション活動のために高品質でカスタマイズされたコンテンツを迅速に作成できるようにします。「AI駆動ツール」の能力を活用して「コンテンツ作成」を簡素化し、ターゲットオーディエンスに共鳴する完全にカスタマイズ可能なキャンペーンを可能にします。

HeyGenは私のソーシャルメディアプラットフォームやランディングページのための魅力的なビジュアルコンテンツの作成を手助けできますか？

もちろんです。HeyGenはテキストをAIアバターとダイナミックなシーンを備えた魅力的なビデオに変換し、「ソーシャルメディアプラットフォーム」でのオーディエンスを魅了し、「ランディングページ」を豊かにします。この機能は、魅力的なマーケティングキャンペーンコピーとビジュアル「コンテンツ作成」の能力を大幅に向上させます。

HeyGenはマーケティング資料のブランディングとカスタマイズにどのようなオプションを提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールをユーザーに提供し、ロゴや色などの「ブランドキット」要素をビデオやマーケティング資産に組み込むことができます。これにより、「ブランドボイスカスタマイズ」がすべてのカスタマイズ可能なキャンペーン資料、広告コピーからビデオコンテンツまで一貫性を持って保証されます。

HeyGenはマルチプラットフォームマーケティングのための多様なコンテンツタイプの生成をどのようにサポートしますか？

HeyGenはマーケティングプロフェッショナルにとって貴重な「AIマーケティングアシスタント」として機能し、テキストからビデオへの変換や「ヘッドラインジェネレーター」などの機能を提供して多様な「広告コピー」とビデオコンテンツを作成します。この柔軟性は、「マルチプラットフォーム広告作成」をサポートし、魅力的な「ソーシャルメディアプラットフォーム」投稿から説得力のある「メールマーケティング」シーケンスまでをカバーします。