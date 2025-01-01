AI製造トレーニングビデオメーカー：従業員トレーニングの効率化
L&Dチームに高度なナレーション生成を活用して、インパクトのある技術トレーニングビデオを生成する力を与えます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製造業のトレーナーと技術者を対象にした90秒の技術トレーニングモジュールを開発し、新しい機器の操作手順に焦点を当てます。ビデオのスタイルは詳細で指導的、視覚的にガイドされており、明確なステップバイステップの音声説明と画面上のデモンストレーションを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、複雑なモジュールの作成と更新の容易さを強調します。
製造業のHR部門と新入社員向けに、45秒の歓迎ビデオを制作し、社員のオンボーディングを行います。ビジュアルと音声のスタイルはフレンドリーで魅力的、かつ情報豊かであり、多様なAIアバターが仮想工場環境で対話する様子を特徴とします。HeyGenのAIアバターを使用して、パーソナライズされたトレーニングコンテンツを効果的に提供する方法を示します。
グローバルな製造業務を対象にした2分間のマーケティングビデオを設計し、新製品ラインや効率的な工場プロセスを紹介します。ビジュアルと音声のスタイルはインパクトがありダイナミックで、多様な工場設定を特徴とし、シームレスなグローバルコミュニケーションを強調します。HeyGenの字幕/キャプションが製造会社が多様なオーディエンスにトレーニングやマーケティングメッセージを届けるのにどのように役立つかを示します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは製造トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用して、L&Dチームが高品質な製造トレーニングビデオを迅速に制作できるようにし、時間とコストを大幅に削減します。これにより、進化する製造シナリオに合わせて迅速なコンテンツ作成と簡単な更新が可能になり、効果的なトレーニングビデオを確保します。
従業員のオンボーディングと技術トレーニングにAIアバターを使用する利点は何ですか？
HeyGenを使用すると、AIアバターが従業員のオンボーディングと技術トレーニングのための魅力的で一貫したプレゼンターを提供し、プロフェッショナルでパーソナライズされたトレーニングコンテンツ体験を確保します。これにより、L&Dチームはスキルギャップに効率的に対処し、複雑な情報をよりアクセスしやすく、記憶に残りやすくします。
HeyGenは既存の学習管理システムと互換性がありますか？
もちろんです。HeyGenのトレーニングビデオは、SCORMやMP4などの業界標準フォーマットでエクスポートでき、既存の学習管理システムとシームレスに統合して効率的な展開と追跡を可能にします。この機能により、L&Dチームの配信が効率化されます。
HeyGenは多様な製造労働力のために多言語サポートを提供していますか？
はい、HeyGenは自動翻訳をサポートし、複数の言語での広範なナレーション生成機能を提供しているため、多様でグローバルな製造労働力のためにローカライズされたトレーニングビデオを簡単に作成できます。これにより、世界中で効果的なコミュニケーションとパーソナライズされたトレーニングコンテンツが確保されます。