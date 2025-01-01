AI製造トレーニングビデオジェネレーターでトレーニングを強化
リアルなAIアバターで効果的な従業員オンボーディングと学習の拡大を実現。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
学習＆開発チーム向けに、スクリプトからテキストをビデオに変換して複雑なドキュメントを簡単に消化できるコンテンツに変える効率性を紹介する、ダイナミックな45秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用してコンセプトを説明し、情報豊かで熱意ある音声スタイルで提供される、真に魅力的なビデオを作成します。
工場の現場監督やオペレーターを対象にした、新しい機械の操作を示す30秒の簡潔な指導ビデオを開発してください。このビデオは、明確さのために目立つ字幕/キャプションを使用し、迅速な制作のために事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用し、効果的なトレーニングビデオにします。
グローバル製造業のマーケティングチームを対象にした、製品革新を強調する目を引く15秒のソーシャルメディアビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは活気に満ち、テンポが速く、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、AIビデオジェネレーターがどのようにして広範なリーチのために高インパクトのコンテンツを迅速に作成できるかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてAIを使って魅力的なビデオを作成するのを助けてくれますか？
HeyGenは、AIアバターと強力なテキストからビデオへのAIエンジンを活用して、ユーザーが魅力的なビデオを簡単に制作できるようにします。スクリプトを数分でダイナミックなビデオに変換し、高品質のナレーションを提供します。
HeyGenでどのようなトレーニングビデオを作成できますか？
HeyGenは、従業員のオンボーディングや指導コンテンツを含む多様なトレーニングビデオの生成に最適です。事前にデザインされたテンプレートとAIアバターを活用して、制作プロセスを効率化します。
HeyGenはビデオ作成に複数の言語をサポートしていますか？
はい、HeyGenは140以上の言語でのビデオ作成をサポートしており、コンテンツをグローバルなオーディエンスに届けることができます。AI音声ジェネレーターは、多様な言語ニーズに対応する高品質のナレーションを提供します。
HeyGenを使ってスクリプトをどのくらい早くビデオに変換できますか？
HeyGenの効率的なテキストからビデオへのAIを使用すると、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに迅速に変換できます。テキストを入力し、さまざまなAIアバターから選択するだけで、数分で最終コンテンツを制作できます。