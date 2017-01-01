AIマシナリーチュートリアルジェネレーター: ガイドを瞬時に作成
あらゆる機械の詳細なステップバイステップガイドとユーザーマニュアルを瞬時に作成します。スクリプトからのテキストをビデオに変換して、魅力的なトレーニングと教育コンテンツを構築しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
エンジニアや製品開発者向けに設計された45秒の魅力的な指導ビデオを開発し、専門知識やコーディングを必要とせずにAIのステップバイステップの指示を生成する簡単さを強調します。現代的で親しみやすいビジュアル美学を提示し、アップビートなバックグラウンドミュージックと熱意あるAIアバターを使用します。HeyGenのAIアバターがテンプレートやシーンを通じて自動化されたコンテンツ作成に人間味を加える方法を強調します。
産業デザイナーやR&Dチーム向けに、生成的デザインの原則と複雑なカスタマイズオプションを視覚的な補助を使用して効果的に説明する90秒の洗練された教育ビデオを制作します。ビジュアルスタイルは未来的で詳細にし、落ち着いたが正確なナレーションを使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して技術用語の明確さを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを取り入れて理解を深めます。
AI開発者やデータサイエンティスト向けに、複雑な機械学習モデルのためのAIユーザーマニュアルジェネレーターの能力を示す包括的な2分間の技術的なディープダイブビデオを設計します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで情報豊かにし、専門家のナレーションで自動化プロセスを説明します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなプラットフォーム向けのコンテンツ配信の柔軟性を示し、詳細なドキュメントのためのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIマシナリーチュートリアルジェネレーターとしてどのように役立ちますか？
HeyGenは、機械の詳細なAIユーザーマニュアルとステップバイステップガイドの作成を簡素化します。その直感的なプラットフォームにより、広範な技術的専門知識やコーディングを必要とせずに包括的なチュートリアルを生成できます。
HeyGenは複雑なプロセスのためのAIステップバイステップの指示を作成できますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAIステップバイステップの指示ジェネレーターとして機能し、複雑な産業プロセスのための明確なガイドの作成を自動化します。視覚的な補助やAIアバターを取り入れて、トレーニングと教育の資料を強化できます。
HeyGenのチュートリアルジェネレーターはどのような出力を提供しますか？
強力なチュートリアルジェネレーターとして、HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバター、ナレーション、字幕を備えた高品質のビデオ出力を提供します。ウェブベースのツールは、ステップバイステップガイドが会社のアイデンティティに完全に一致するようにブランドコントロールも提供します。
ユーザーマニュアルを作成するためにHeyGenを使用するには技術的な専門知識が必要ですか？
いいえ、HeyGenは専門知識やコーディングを必要としないユーザーフレンドリーなAIユーザーマニュアルジェネレーターとして設計されています。そのウェブベースのツールとAI自動化機能により、誰でも簡単にプロフェッショナルで詳細なユーザーマニュアルを作成できます。