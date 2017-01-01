ビジネスオーナーやトレーニングマネージャーを対象にした1分間の魅力的なビデオを作成し、AIマシナリーチュートリアルジェネレーターがオンボーディングを効率化し、運用コストを削減する方法を紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、画面上のテキストオーバーレイを使用し、明確で権威あるナレーションをサポートします。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、複雑な技術指示を魅力的なトレーニングモジュールに変えましょう。

