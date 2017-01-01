AIマシナリーチュートリアルジェネレーター: ガイドを瞬時に作成

あらゆる機械の詳細なステップバイステップガイドとユーザーマニュアルを瞬時に作成します。スクリプトからのテキストをビデオに変換して、魅力的なトレーニングと教育コンテンツを構築しましょう。

ビジネスオーナーやトレーニングマネージャーを対象にした1分間の魅力的なビデオを作成し、AIマシナリーチュートリアルジェネレーターがオンボーディングを効率化し、運用コストを削減する方法を紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、画面上のテキストオーバーレイを使用し、明確で権威あるナレーションをサポートします。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、複雑な技術指示を魅力的なトレーニングモジュールに変えましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
エンジニアや製品開発者向けに設計された45秒の魅力的な指導ビデオを開発し、専門知識やコーディングを必要とせずにAIのステップバイステップの指示を生成する簡単さを強調します。現代的で親しみやすいビジュアル美学を提示し、アップビートなバックグラウンドミュージックと熱意あるAIアバターを使用します。HeyGenのAIアバターがテンプレートやシーンを通じて自動化されたコンテンツ作成に人間味を加える方法を強調します。
サンプルプロンプト2
産業デザイナーやR&Dチーム向けに、生成的デザインの原則と複雑なカスタマイズオプションを視覚的な補助を使用して効果的に説明する90秒の洗練された教育ビデオを制作します。ビジュアルスタイルは未来的で詳細にし、落ち着いたが正確なナレーションを使用します。HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して技術用語の明確さを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを取り入れて理解を深めます。
サンプルプロンプト3
AI開発者やデータサイエンティスト向けに、複雑な機械学習モデルのためのAIユーザーマニュアルジェネレーターの能力を示す包括的な2分間の技術的なディープダイブビデオを設計します。ビジュアルとオーディオスタイルはプロフェッショナルで情報豊かにし、専門家のナレーションで自動化プロセスを説明します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなプラットフォーム向けのコンテンツ配信の柔軟性を示し、詳細なドキュメントのためのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIマシナリーチュートリアルジェネレーターの仕組み

HeyGenのAI駆動プラットフォームを使用して、複雑な機械の指示を明確で魅力的なビデオチュートリアルに簡単に変換します。事前のビデオ編集の専門知識は不要です。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトを作成
まず、機械のチュートリアルステップを入力します。HeyGenの「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能が、あなたの書いたコンテンツを動的なビデオナラティブに賢く変換し、「チュートリアルジェネレーター」として詳細な指示を生成するプロセスを簡素化します。
2
Step 2
ビジュアル要素を選択
機械のチュートリアルを視覚的に表現するための適切な「AIアバター」を選択します。シーン、テキスト、画像をカスタマイズして、ブランドや説明する特定の機械に合わせ、「ステップバイステップガイド」を「視覚的な補助」で視覚的に魅力的にします。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを追加
自然な音声で明確さを高めます。HeyGenの「ナレーション生成」を利用してプロフェッショナルなナレーションを追加し、「AIステップバイステップの指示ジェネレーター」がすべてのユーザーにとってアクセスしやすく、フォローしやすいものになるようにします。
4
Step 4
ガイドをエクスポートして共有
チュートリアルを最終化し、希望のアスペクト比と品質を選択します。「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して、さまざまなプラットフォーム向けにビデオを準備し、包括的な「AIマシナリーチュートリアルジェネレーター」が「トレーニングと教育」または運用で使用できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な機械をわかりやすくする

.

複雑な機械プロセスを明確で簡潔で理解しやすいAI駆動のビデオ指示に変換し、あらゆるスキルレベルのユーザーに対応します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIマシナリーチュートリアルジェネレーターとしてどのように役立ちますか？

HeyGenは、機械の詳細なAIユーザーマニュアルとステップバイステップガイドの作成を簡素化します。その直感的なプラットフォームにより、広範な技術的専門知識やコーディングを必要とせずに包括的なチュートリアルを生成できます。

HeyGenは複雑なプロセスのためのAIステップバイステップの指示を作成できますか？

もちろんです。HeyGenは高度なAIステップバイステップの指示ジェネレーターとして機能し、複雑な産業プロセスのための明確なガイドの作成を自動化します。視覚的な補助やAIアバターを取り入れて、トレーニングと教育の資料を強化できます。

HeyGenのチュートリアルジェネレーターはどのような出力を提供しますか？

強力なチュートリアルジェネレーターとして、HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバター、ナレーション、字幕を備えた高品質のビデオ出力を提供します。ウェブベースのツールは、ステップバイステップガイドが会社のアイデンティティに完全に一致するようにブランドコントロールも提供します。

ユーザーマニュアルを作成するためにHeyGenを使用するには技術的な専門知識が必要ですか？

いいえ、HeyGenは専門知識やコーディングを必要としないユーザーフレンドリーなAIユーザーマニュアルジェネレーターとして設計されています。そのウェブベースのツールとAI自動化機能により、誰でも簡単にプロフェッショナルで詳細なユーザーマニュアルを作成できます。