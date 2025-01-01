サプライチェーン効率のためのAI物流アップデートビデオジェネレーター

高度なスクリプトからのテキストビデオ技術を使用して、複雑なサプライチェーンデータを明確なトレーニングビデオに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のクライアントや内部関係者向けに、サプライチェーン管理プラットフォームの新しいAI機能を詳述する60秒の説明ビデオを作成します。画面上のテキストとHeyGenの音声生成機能を使用した親しみやすく知識豊富なナレーションで、明確で情報豊かなビジュアルスタイルを採用してください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、効率的な制作を行い、コンテンツが理解しやすいようにします。
サンプルプロンプト2
最近の倉庫自動化の成果について従業員に内部アップデートを提供するための30秒の魅力的なビデオが必要です。クイックカットとモチベーショナルな音声トラックを特徴とするダイナミックで視覚的にインパクトのあるスタイルを採用してください。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを提供し、テンプレートとシーンを使用して迅速な制作を行います。
サンプルプロンプト3
テクノロジーに精通した業界の専門家やプレスをターゲットにした60秒のビデオを想像し、AIビデオジェネレーターによって強化された画期的な「ロジスティクス4.0」ソリューションを紹介します。ビジュアルスタイルは未来的で洗練されており、ハイテクアニメーションと権威ある革新的な音声を紹介します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、明確な字幕/キャプションを含めることを確認してください。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI物流アップデートビデオジェネレーターの仕組み

AIアバターとダイナミックなビジュアルを使用して、プロフェッショナルな物流アップデートビデオを迅速に生成し、サプライチェーン管理のコミュニケーションを効率化します。

1
Step 1
アップデートスクリプトを貼り付ける
まず、物流アップデートのテキストを入力します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能が、書かれたコンテンツを話されるナレーションに変換します。
2
Step 2
AIアバターとテンプレートを選択
アップデートを提示するために多様なAIアバターから選択します。その後、さまざまなビデオテンプレートから選び、完璧なビジュアル設定を確立します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
メディアライブラリから関連する画像やクリップでビデオを豊かにします。ロゴや色を含む会社のブランディングコントロールを適用し、一貫した外観を作り出します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
希望するアスペクト比のエクスポートを選択して物流アップデートビデオを完成させます。すべてのコミュニケーションチャネルでプロフェッショナルなビデオをダウンロードして共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

物流アップデートビデオを自動化

内部コミュニケーション、クライアント向けブリーフィング、またはマーケティングのために、ダイナミックなAI物流アップデートビデオを迅速に制作し、時間とリソースを大幅に節約します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なAI物流アップデートビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、AIビデオジェネレーターを活用して、複雑なデータを明確でダイナミックなビジュアルコミュニケーションに変換し、ステークホルダーを情報提供し、関与させることができます。

HeyGenは効率的なスクリプトからのテキストビデオ制作のためにどのような特定の機能を提供しますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオ機能に優れており、書かれたコンテンツをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換できます。多様なAIアバターを選択し、自然な音声のナレーションでスクリプトを生き生きとさせるための高度な音声生成を利用できます。

物流アップデート以外に、HeyGenのAIビデオジェネレーターはサプライチェーン管理内でどのような目的に利用できますか？

多用途な物流ビデオメーカーとして、HeyGenはアップデートだけでなく、効果的なトレーニングビデオ、インパクトのあるマーケティングビデオ、内部コミュニケーションの作成に最適で、視覚コンテンツでサプライチェーン管理全体を強化します。

HeyGenは生成されたビデオのプロフェッショナルな品質とさまざまなプラットフォームへの適応性をどのように保証しますか？

HeyGenは、包括的なメディアライブラリとプロフェッショナルなビデオテンプレートのような強力な機能を提供し、高品質な出力を保証します。ユーザーは、さまざまなソーシャルメディアや内部プラットフォームに最適化するためにアスペクト比のエクスポートを利用し、洗練された外観を維持できます。