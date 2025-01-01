AIを活用したローカルビジネスプロモビデオメーカーで魅力的な広告を作成
HeyGenのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートを使用して、小規模ビジネス向けのソーシャルメディアビデオ広告を迅速に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eコマースブランド向けに、急速なカットと大胆なグラフィックで注目を集める15秒のダイナミックなソーシャルメディアビデオ広告を開発します。忙しいeコマースマーケターをターゲットに、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、簡単に魅力的なコンテンツを生成し、無音視聴用の字幕/キャプションを追加します。
地域サービスビジネス向けに、ブランドカスタマイズに焦点を当ててコミュニティに共鳴する45秒の説明ビデオをデザインします。ビジュアルスタイルは親しみやすく明確にし、AIアバターを使用して視聴者にサービスの利点を案内する可能性があります。HeyGenのAIアバター機能を活用します。
信頼と信頼性を築くことを目指すビジネスに適した、顧客のポジティブな体験を紹介する心温まる60秒のテスティモニアルビデオを制作します。ビジュアルトーンは温かく本物であり、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像を組み込んで物語を強化し、インパクトのあるマーケティングのためのコスト効率の高いソリューションを提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIプロモーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIプロモーションビデオメーカーで、高品質なAI生成ビデオの作成を簡素化します。私たちのプラットフォームはスクリプトからビデオへのシームレスな体験を提供し、ユーザーがプロフェッショナルなプロモーションコンテンツを簡単に制作できるようにします。
HeyGenでソーシャルメディアビデオ広告を簡単に作成できますか？
もちろんです。HeyGenはユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップエディターとプロフェッショナルにデザインされたテンプレートのライブラリを提供しており、小規模ビジネスがインパクトのあるソーシャルメディアビデオ広告を迅速かつ効率的に制作するのを簡単にします。
HeyGenは私のビデオにどのようなブランディングオプションを提供しますか？
HeyGenは包括的なブランドカスタマイズをサポートしており、ロゴ、ブランドカラー、その他の要素を説明ビデオ、製品発売、またはeコマースプロモーションに統合できます。これにより、AI生成ビデオが一貫してブランドアイデンティティを反映することが保証されます。
HeyGenはビデオのナレーションと字幕の作成をどのように支援しますか？
HeyGenはテキストからビデオへのプロンプトから直接ナレーションを生成し、自動字幕作成を含んでいます。この機能は、AIローカルビジネスプロモビデオメーカーのプロジェクトにプロフェッショナルな音声とアクセシビリティを追加するためのコスト効率の高いソリューションを提供します。