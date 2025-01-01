AIローカルビジネスプロモビデオジェネレーター：ブランドを成長させる
簡単なスクリプトからのテキストを使用して、プロフェッショナルで魅力的なマーケティングビデオを作成します。
地域のサービスプロバイダー向けに設計された45秒の説得力のある説明ビデオを開発し、彼らのユニークな提供がコミュニティにどのように利益をもたらすかを紹介します。フレンドリーなAIアバターを使用して、スクリプトからのテキストをビデオに変換し、温かく会話的なオーディオと魅力的なバックグラウンドミュージックを組み合わせ、ターゲットを絞ったマーケティングキャンペーンに最適です。
eコマースブランド向けに、フラッシュセールや新コレクションに焦点を当てた15秒のソーシャルメディアビデオを制作します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、大胆なアニメーションテキストと目を引く色を取り入れ、サイレントビューイングのために字幕/キャプションで重要な情報を伝え、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートでプロモーションビデオのエンゲージメントを促進します。
信頼を築き、顧客満足を示すことを目指すビジネス向けに、誠実な60秒のテスティモニアルビデオを生成します。このコンセプトは、メディアライブラリ/ストックサポートからの本物のストック映像と画面上のテキストを組み合わせ、心温まる顧客の引用の穏やかなボイスオーバー生成でサポートし、ポジティブな顧客体験を効果的に示し、新たなエンゲージメントを促進します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてビジネスのための素晴らしいプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターおよびプロモビデオメーカーとして機能し、ビジネスがプロフェッショナルなプロモーションビデオを簡単に制作できるようにします。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを活用して、創造的なアイデアと魅力的なコンテンツを生成し、オーディエンスを引き付けます。
HeyGenは魅力的なプロモビデオを生成するためにどのようなクリエイティブな機能を提供していますか？
HeyGenはプロモーションビデオ作成のためのクリエイティブな機能を提供しており、ドラッグアンドドロップエディターやカスタマイズ可能なテンプレートを含んでいます。ユーザーはスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能や高度なボイスオーバー生成を利用して、ユニークで魅力的なコンテンツをマーケティングキャンペーンのために作成できます。
HeyGenはローカルプロモビデオを生成しようとしている小規模ビジネスに適していますか？
もちろんです！HeyGenは小規模ビジネスが高品質のプロモーションビデオを作成できるようにする理想的なAIローカルビジネスプロモビデオジェネレーターです。直感的なオンラインエディターを使用して、魅力的なソーシャルメディアビデオや説明ビデオを簡単に制作し、ビジネスを効果的に成長させることができます。
HeyGenはプロモーションビデオでブランドの一貫性と品質を維持するのに役立ちますか？
HeyGenはブランド資産の組み込みをサポートし、さまざまなカスタマイズオプションを提供することで、プロフェッショナルなプロモーションビデオを保証します。私たちのプラットフォームは、すべてのビデオマーケティングキャンペーンで比類のないビジュアル品質と一貫したブランディングを達成するのに役立ちます。