AIライフスタイルプロモジェネレーター: 驚くべきビジュアルを作成

AIを使用してブランドに合ったライフスタイルプロモを即座に生成し、独自の美学を維持するための高度なブランディングコントロールを活用します。

小規模ビジネスオーナーやeコマース起業家をターゲットにした30秒の明るいビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは明るくモダンで、さまざまな素晴らしいライフスタイル画像が簡単に作成され、親しみやすく明瞭なナレーションが付いています。このビデオは、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能と多様な「テンプレートとシーン」が、費用のかかる写真撮影なしでソーシャルメディアキャンペーン用の高品質な商品写真を生成することで、時間を節約できることを示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
商品マーケターやクリエイティブエージェンシーを対象にした45秒の洗練されたプロフェッショナルなビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは洗練されており、AI商品写真のリアルなディテールに焦点を当て、洗練されたバックグラウンドスコアと安心感のあるナレーションが付いています。HeyGenの「AIアバター」が生成されたライフスタイルショットとシームレスに統合され、マーケティング資料を強化し、ブランドの存在感を高める方法を強調し、常に高品質な商品画像が手に入ることを保証します。
サンプルプロンプト2
特にファッションブランドのマーケティングチームやコンテンツクリエイター向けに、60秒の魅力的なビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでインスパイアリングであり、多様なライフスタイルシナリオ間のクイックカットが特徴で、エネルギッシュなサウンドトラックが補完します。このプロンプトは、HeyGenの広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」と柔軟な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」が、ユーザーがライフスタイル設定をカスタマイズして、さまざまなプラットフォームでのコンバージョンを増加させる魅力的なビジュアルを作成するのに役立つことを強調します。
サンプルプロンプト3
忙しいオンラインセラーやクリエイティブプロフェッショナル向けに、迅速なビジュアルコンテンツを求める30秒のイントロダクションビデオを作成してください。美的感覚は鮮やかでダイナミックであり、インパクトのあるオンスクリーンテキストと高エネルギーの音楽トラックで迅速な生成プロセスを示します。このビデオは、HeyGenの「字幕/キャプション」機能がAIを活用したビジュアル作成の力を迅速に伝える方法を強調し、すべてのプロモーションニーズに対する効率的なビデオ生成を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIライフスタイルプロモ生成の仕組み

AIを使用して製品のための驚くべきコンテクストライフスタイル画像を迅速に作成し、マーケティング資料とソーシャルメディアの存在感を向上させます。

1
Step 1
製品をアップロード
AIライフスタイルプロモジェネレーターに製品画像をアップロードすることから始めます。最適な結果を得るために高品質な製品画像を使用してください。
2
Step 2
シーンを説明
希望するライフスタイル設定とコンテキストを詳細に説明するプロンプトを提供します。ブランドの美学に合わせてライフスタイル設定をカスタマイズできます。
3
Step 3
ビジュアルを生成
AIは自動的に驚くべきライフスタイル画像を作成し、AIを活用したビジュアル作成を通じて製品を説明されたシーンにシームレスに統合します。
4
Step 4
ダウンロードと共有
生成された画像を確認し、高品質な製品画像をダウンロードして、マーケティングや広告キャンペーンで即座に使用できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与えるライフスタイルコンテンツを開発

.

憧れのライフスタイルを紹介するモチベーショナルビデオを作成し、オーディエンスと感情的に繋がり、ブランドを促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはマーケティングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenはAIを活用してスクリプトをプロフェッショナルなマーケティングビデオに変換し、AIアバターと自然なナレーションを特徴としています。このAIを活用したビジュアル作成はビデオ制作を簡素化し、ユーザーが時間を節約し、多様なテンプレートとシーンを使用してマーケティングキャンペーンのために魅力的なコンテンツを迅速に生成するのを助けます。

HeyGenは魅力的な商品ライフスタイルビデオを制作できますか？

はい、HeyGenはAIライフスタイルプロモジェネレーターとして機能し、企業が素晴らしいライフスタイル設定内で商品を紹介するダイナミックな商品ビデオを作成することを可能にします。これらのAIを活用したビジュアル作成は、高品質なマーケティング資料を提供し、エンゲージメントを高め、コンバージョンを増加させることを目的としています。

HeyGenはAI広告生成においてどのような役割を果たしますか？

HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターを使用して高品質でブランドに合った広告ビデオを作成することで、AI広告生成を効率化します。その高度な機能により、広告キャンペーンが視覚的に魅力的で、ブランドの美学と一貫性を保つことが保証されます。

AIで生成されたビデオに対してどの程度のクリエイティブコントロールがありますか？

HeyGenは広範なクリエイティブコントロールを提供し、ライフスタイル設定をカスタマイズし、多様なテンプレートとシーンを利用し、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用することができます。また、高品質な出力解像度で複数のシーンバリエーションを生成し、ビジョンに完全に一致させることができます。