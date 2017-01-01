AIレッスンジェネレーター: 魅力的なレッスンを作成
教育者は、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの動的なビデオコンテンツによって強化されたカスタマイズされたレッスンとアクティビティを迅速に作成することで時間を節約します。
革新的な教育者を対象にした60秒のビデオは、ダイナミックでクリエイティブであるべきです。AIがどのようにして生徒を魅了するレッスンやアクティビティを作成するかを示します。インタラクティブな教室や個別学習を示す一連のクイックカットを通じて、特定の学習目標に合わせたカスタマイズを強調します。HeyGenの多様なテンプレートとシーン、スクリプトからのシームレスなテキストからビデオへの機能を活用し、ビジュアルはインスピレーションを与え、エネルギッシュで現代的なサウンドトラックが伴います。
エドテックに不慣れな教育者、特にワークフローを簡素化したい人向けに設計された30秒のビデオを想像してください。明確なステップバイステップのビジュアルナラティブが、正確な字幕/キャプションでサポートされ、AIレッスンプランジェネレーターがどのようにしてレッスン作成を簡素化するかを示します。クリーンでシンプルなビジュアルスタイルが視聴者を安心させ、アイデアを磨かれたプレゼンテーションに変える方法を示し、HeyGenのメディアライブラリからのプロフェッショナルなストックサポートで強化されます。
学校管理者やカリキュラムコーディネーター向けに、プロフェッショナルな45秒のビデオを作成してください。権威あるAIアバターが、生成AIツールがどのようにして強力なカリキュラムの整合性を確保し、部門全体での教育目標を達成するかを説明します。ビジュアルとオーディオスタイルは洗練されており、インスピレーションを与えるもので、明確なインフォグラフィックとスムーズなトランジションを特徴とします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能がさりげなく紹介され、生成されたコンテンツがさまざまなプラットフォームに完璧に適応する様子を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIレッスンジェネレーターを探している教育者をどのようにサポートできますか？
HeyGenは完全なレッスンプランを生成するわけではありませんが、教育者が静的なコンテンツを動的なビデオレッスンに変える力を与えます。教師はHeyGenのAIアバターとスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、学習目標を強化する魅力的な学習教材を作成し、コンテンツ作成の時間を節約できます。
HeyGenは魅力的な学習教材を作成するためにどのようなビデオ機能を提供していますか？
HeyGenは、さまざまなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを含む強力なビデオ作成機能を提供し、教育者が簡単にレッスンやアクティビティを作成できるようにします。ユーザーはHeyGenのメディアライブラリとブランディングコントロールを活用して、カリキュラムの整合性を確保し、学生に合わせた高品質の教育を提供できます。
HeyGenは教師がレッスンプランニングプロセスで時間を節約するのを助けることができますか？
もちろんです。HeyGenはコンテンツ作成を大幅に簡素化し、教師がレッスンプランニングプロセスで時間を節約するのを助け、ビデオ制作を自動化します。スクリプトからのテキストからビデオへの機能とボイスオーバー生成を使用して、教育者は教育目標に合わせた教材を迅速に開発し、教育により集中することができます。
HeyGenのAIはレッスンで学生を引き付けるための特定の機能を提供していますか？
はい、HeyGenのAI駆動プラットフォームは、学生を魅了し学習を強化するために設計されたいくつかの機能を提供しています。教育者はリアルなAIアバター、動的な字幕/キャプション、魅力的なシーンを利用して、さまざまな学習スタイルに対応し、学習目標の全体的な理解を向上させるインタラクティブなレッスンを作成できます。