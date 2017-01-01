AI学習ジェネレーター: 魅力的なコースを迅速に作成

インタラクティブなオンラインコースを設計し、AIを活用したコンテンツとダイナミックなAIビデオジェネレーターの統合でエンゲージメントを向上させましょう。

あなたのオーディエンスを魅了するミニコースを簡単に作成することを想像してください。この45秒のビデオは、忙しい起業家やオンラインコンテンツクリエイターを対象に、ダイナミックなビジュアルスタイルと素早いトランジション、エネルギッシュでインスピレーションを与えるナレーションを特徴とし、AI学習ジェネレーターがどのように迅速なコンテンツ開発を可能にするかを示します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、アイデアを魅力的なビデオレッスンに変えるシームレスなプロセスを紹介し、スピードと創造性を強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
カリキュラムを現代化しようとする企業トレーナーや教育者向けに、この60秒のビデオはプロフェッショナルで洗練されたビジュアル美学を求め、情報豊かで自信に満ちたナレーションを伴います。AI学習ジェネレーターがどのように退屈な教材をインタラクティブなコースに変えるかを示し、プラットフォームの魅力的な学習体験を作成する能力を強調します。ビデオは、HeyGenのAIアバターが教育コンテンツに命を吹き込み、パーソナライズされたタッチを確保する様子を紹介します。
サンプルプロンプト2
この30秒のビデオは、専門家や小規模ビジネスオーナーに共鳴し、複雑な概念を消化しやすいマイクロラーニングモジュールに簡素化する方法を強調します。クリーンでミニマリストなビジュアルスタイルを採用し、明確なインフォグラフィックと親しみやすく励ましのあるナレーションを用いて、AI学習ジェネレーターが教育コンテンツ作成を効率化する様子を説明します。HeyGenのナレーション生成を通じて、これらの簡潔なレッスンのための高品質な音声ナレーションを簡単に制作する方法を示します。
サンプルプロンプト3
オンラインコースクリエイターやマーケティングチームを刺激するために、AI学習ジェネレーターが魅力的な教育コンテンツを開発するための創造的な可能性を明らかにする50秒のビデオを作成します。シネマティックで志向的なビジュアルスタイルを採用し、多様な学習環境を紹介し、元気づけるモチベーショナルなナレーションと音楽を組み合わせます。プラットフォームがインタラクティブなクイズや評価を作成するのをどのように支援するかを強調し、HeyGenの字幕/キャプションをシームレスに統合して、より広いオーディエンスへのアクセスとエンゲージメントを向上させます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI学習ジェネレーターの仕組み

シームレスな作成と配信を目的に設計されたAIを活用したプラットフォームで、知識を魅力的なオンラインコースに簡単に変換します。

1
Step 1
AIでコースを作成
AI学習ジェネレーターを活用して、コースコンテンツを迅速にアウトライン化し、ドラフトを作成します。トピックを入力するだけで、プラットフォームが魅力的なレッスンの構築を支援します。
2
Step 2
魅力的なインタラクティブ要素を追加
クイズやインタラクティブなコースを簡単に統合して、学習体験を向上させます。学習者のエンゲージメントと保持を高めるための評価やアクティビティを設計します。
3
Step 3
プロフェッショナルなビデオレッスンを生成
統合されたAIビデオジェネレーターを利用して、スクリプトから高品質なビデオコンテンツを制作します。AIアバターやナレーションを選択して、ダイナミックでパーソナライズされたレッスンを作成します。
4
Step 4
コースをエクスポートして展開
完成したコースをSCORMパッケージとしてエクスポートし、任意の学習管理システム（LMS）とシームレスに統合します。組み込みの分析機能で学習者の進捗とエンゲージメントを追跡します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学習者のエンゲージメントを向上

.

AIを活用したビデオを利用して学習者を魅了し、参加を促進し、すべてのトレーニングプログラムで知識の保持を確保します。

background image

よくある質問

HeyGenのAIビデオジェネレーターは教育コンテンツをどのように向上させますか？

HeyGenは、魅力的なビデオコンテンツを作成し、学習教材やオンラインコースを簡単に変革する力を提供します。AIアバターやプロフェッショナルなテンプレートを活用して、ダイナミックなビジュアルを生成し、学生や従業員にとってより魅力的で効果的な教育体験を実現します。

HeyGenはビデオ作成にどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、AIアバターや背景をカスタマイズし、独自のロゴや色を組み込むことができます。これにより、すべてのビデオコンテンツがブランドアイデンティティやコースの美学に完全に一致し、ユニークでプロフェッショナルなビジュアルを提供します。

HeyGenでコース作成のためのプロフェッショナルなビデオを簡単に制作できますか？

もちろんです。HeyGenは、直感的なスクリプトからのテキストビデオ機能とAIを活用したナレーション生成でビデオ制作を簡素化します。自動字幕/キャプションを備えたプロフェッショナルなビデオを迅速に生成でき、ビデオ編集の経験がなくても魅力的なレッスンを作成するための理想的なコース作成ツールです。

HeyGenは既存のメディアを統合し、さまざまな学習プラットフォームで使用できますか？

はい、HeyGenは、広範なメディアライブラリや独自のストックサポートから要素をシームレスにビデオに組み込むことができます。柔軟なアスペクト比のリサイズやさまざまなエクスポートオプションにより、ビデオコンテンツは複数の学習プラットフォームに簡単に適応でき、LMSとの統合や顧客教育にも対応します。