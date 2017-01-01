あなたのオーディエンスを魅了するミニコースを簡単に作成することを想像してください。この45秒のビデオは、忙しい起業家やオンラインコンテンツクリエイターを対象に、ダイナミックなビジュアルスタイルと素早いトランジション、エネルギッシュでインスピレーションを与えるナレーションを特徴とし、AI学習ジェネレーターがどのように迅速なコンテンツ開発を可能にするかを示します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、アイデアを魅力的なビデオレッスンに変えるシームレスなプロセスを紹介し、スピードと創造性を強調します。

