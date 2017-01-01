AI発表ビデオジェネレーター：驚くべき製品発表を作成

製品スクリプトを瞬時に魅力的な発表ビデオに変換します。オンラインAIビデオジェネレーターは、強力なテキスト-to-ビデオ機能で作成を簡素化します。

スタートアップやマーケティングチームを対象にした45秒の魅力的な製品発表ビデオを想像してください。新しいAI発表ビデオジェネレーターを紹介します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでモダンであり、アップビートな音楽トラックと明確で熱意あるナレーションが伴います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、アイデアを素晴らしいビジュアルに変える方法を簡単に紹介し、作成のスピードと効率性を強調します。

製品を分かりやすく説明したいですか？コンテンツクリエイターや教育者を対象にした60秒の説明ビデオをデザインし、オンラインAIビデオジェネレーターの使いやすさを示します。ビジュアルとオーディオスタイルはフレンドリーで指導的であり、穏やかなバックグラウンドミュージックと親しみやすいAIアバターが視聴者をステップバイステップで案内します。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、メッセージを簡単にパーソナライズすることで、魅力的なコンテンツを作成するシンプルさを強調します。
オーディエンスを魅了したいeコマースビジネス向けに、AIを使用して高品質な製品ビデオを迅速に制作する方法を示す30秒のスリックな製品デモビデオを作成します。プロフェッショナルでテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、インスパイアリングなバックグラウンドミュージックを使用し、ダイナミックな製品ショットと鮮やかなオンスクリーンテキストに焦点を当てます。HeyGenのテンプレートとシーン、そして広範なメディアライブラリ/ストックサポートの効率性を示し、コンテンツ作成を効率化し、製品プレゼンテーションを向上させます。
インフルエンサーやソーシャルメディアマーケターを対象にした75秒のダイナミックなプロモーションビデオで、新しいクリエイティブな可能性を解き放ち、AIアバターとテキストプロンプトの多様なコンテンツへの適応性を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的でダイナミックであり、さまざまなクイックシーンチェンジ、キャッチーな効果音、アップビートな音楽を特徴とし、高いエネルギーを維持します。HeyGenの多用途なAIアバターとアスペクト比のリサイズとエクスポートを組み合わせることで、さまざまなソーシャルプラットフォームでのシームレスな適応を可能にし、リーチとエンゲージメントを拡大する方法を強調します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI発表ビデオジェネレーターの仕組み

強力なAIを使用して、テキストとアイデアを魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、数分で魅力的な製品発表ビデオを簡単に作成します。

Step 1
スクリプトまたはプロンプトを作成
AIをガイドするための正確な**テキストプロンプト**を入力するか、既存のスクリプトをアップロードします。プラットフォームはHeyGenの**スクリプトからのテキスト-to-ビデオ**機能を活用して、あなたの物語をビジュアルストーリーに変換します。
Step 2
ビジュアルを選択
さまざまな**ビデオテンプレート**から選択するか、リアルな**AIアバター**を統合してブランドを表現し、ビジュアルをパーソナライズします。HeyGenの**AIアバター**機能により、多様なオンスクリーンタレントがあなたの物語を伝えます。
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを生成
HeyGenの**ボイスオーバー生成**機能を利用して、ビデオに洗練されたオーディオトラックを追加します。**AIボイスジェネレーター**によって提供される幅広い声から選択し、メッセージを明確かつプロフェッショナルに伝えます。
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
HeyGenの**アスペクト比のリサイズとエクスポート**機能を使用して、作成を最終化します。高品質な**製品発表ビデオ**がダウンロード可能になり、選択したプラットフォームに最適化されていることを保証します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声で製品の影響を示す

AIビデオを使用して、説得力のある顧客成功ストーリーやテスティモニアルを作成し、製品の価値と実際の影響を効果的に示します。

よくある質問

HeyGenは製品発表ビデオのクリエイティブプロセスをどのように強化しますか？

HeyGenは、クリエイティブチームが幅広いビデオテンプレートとカスタマイズ可能なAIアバターを使用して、魅力的な製品発表ビデオや説明ビデオを迅速に生成できるようにします。高度なAIボイスジェネレーターとボイスオーバーにより、観客の注意を引く洗練されたプロフェッショナルな出力を保証します。

HeyGenはビジネスにとって効果的なAIビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenは、テキストプロンプトを簡単に魅力的なAIビデオに変換する、業界をリードするオンラインAIビデオジェネレーターです。効率的なコンテンツ作成を求めるビジネスに最適です。テキスト-to-ビデオジェネレーターは、複雑な編集ツールを使用せずに高品質なビジュアルコンテンツの制作を効率化します。

HeyGenはスクリプトからのビデオ編集と制作をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトを直接ビデオに変換することでビデオ編集ツールを簡素化し、ユーザーがテキストからコンテンツを簡単に生成できるようにします。AI駆動のスクリプト、自動字幕、キャプションなどの機能を含み、手動作業を大幅に削減し、効率的なビデオ作成を実現します。

HeyGenはブランドの製品ビデオ用にカスタマイズされたAIアバターを作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはAIアバターを作成およびカスタマイズすることができ、製品ビデオやその他のコンテンツにユニークなブランドの声と顔を提供します。この機能は、広範なブランディングコントロールと組み合わせて、ビデオがブランドアイデンティティに完全に一致することを保証し、多用途な製品ビデオメーカーとしての役割を果たします。