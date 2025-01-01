AI求人ビデオメーカー：リクルートメントを革新する

リアルなAIアバターを使用した自動化されたリクルートメントビデオで、トップタレントを引き付け、雇用主ブランドを強化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
リクルーターやマーケティングチームをターゲットにした45秒の活気あるビデオを作成し、ソーシャルメディアリクルーティングを通じて雇用主ブランドを強化することに焦点を当てます。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的でエネルギッシュであり、メディアライブラリ/ストックサポートからの多様な企業文化のビジュアルと、アップビートなサウンドトラックを特徴とします。ナラティブは、AIリクルートメントビデオクリエーターがどのようにしてトップタレントを引き付けるかを強調し、HeyGenのテンプレートとシーンの多様性がカスタマイズ可能なブランディングをどのように可能にするかを強調します。
サンプルプロンプト2
忙しいHRチームや採用マネージャーを対象にした60秒の説得力のある説明ビデオを開発し、「一日の生活」ビデオの作成を自動化する効率性を示します。ビジュアルの美学は温かく本物であり、実世界の映像とプロフェッショナルなグラフィックスを融合し、フレンドリーなAIボイスが視聴者をガイドします。このビデオは、HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成がプロセスをどのように簡素化し、リクルートメントをより魅力的にするかを示します。
サンプルプロンプト3
中小企業やHRジェネラリスト向けに、シンプルな求人説明を魅力的なリクルートメントビデオに変える簡単さを示す30秒の簡潔なビデオを制作します。ビジュアルスタイルは明確でシンプルであり、アニメーションテキストオーバーレイとダイナミックなシーントランジションを使用して主要な利点を強調し、プロフェッショナルなオーディオでサポートされます。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、誰でもAI求人ビデオメーカーになることを可能にし、カスタマイズ可能なブランディングを完備していることを明確に示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI求人ビデオメーカーの使い方

魅力的なビデオ求人説明を簡単に作成し、トップタレントを引き付け、ソーシャルメディアやその他のプラットフォームで雇用主ブランドを強化します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
テキストを入力するか、スマートスクリプトライティングを使用して役割の重要な詳細をアウトライン化し、ビデオ求人説明を作成します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択する
多様なリアルなAIアバターのライブラリから選択し、プロフェッショナルな明瞭さでメッセージを伝えるAIボイスを選びます。
3
Step 3
ブランディング要素を適用する
カスタマイズ可能なブランディングコントロールを使用して、会社のロゴ、ブランドカラー、関連するメディア資産を組み込むことでビデオを強化します。
4
Step 4
エクスポートして共有する
すべてのプラットフォームで最適な表示のためにアスペクト比を調整し、高品質のAIリクルートメントビデオクリエーターコンテンツを生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ビデオで強力な雇用主ブランドを構築する

企業文化や従業員の体験を紹介するインスパイアリングなビデオを開発し、最高の候補者を引き付けるために雇用主ブランドを強化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして私のリクルートメントビデオコンテンツを強化できますか？

HeyGenのAIリクルートメントビデオクリエーターは、HRプロフェッショナルがリアルなAIアバターとカスタマイズ可能なブランディングを使用して魅力的なビデオ求人説明を作成することを可能にします。これにより、応募者を引き付け、ソーシャルメディアリクルーティングプラットフォームでの雇用主ブランドを強化します。

HeyGenが効率的なAI求人ビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenはスクリプトからの作成を自動化することで、ビデオ求人説明の作成プロセスを簡素化します。強力なAIビデオメーカーは、テキストをプロフェッショナルなビデオに変換し、AIボイスとスマートスクリプトライティングの支援を完備しており、リクルーターの貴重な時間を節約します。

HeyGenのAIビデオメーカーでビデオ求人説明をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、ロゴや色を含むカスタマイズ可能なブランディングを含む、ビデオ求人説明のための広範なカスタマイズオプションを提供します。さまざまなテンプレートやシーンから選択し、多様なAIアバターを組み込み、アクセシビリティのために字幕を追加できます。

HeyGenはソーシャルメディアリクルーティングの取り組みをどのようにサポートしますか？

HeyGenのリクルートメントビデオAIは、ソーシャルメディアリクルーティングに最適であり、HRプロフェッショナルが「一日の生活」ビデオや説明ビデオのようなダイナミックなコンテンツを作成することを可能にします。これらの魅力的なビデオは、応募者を効率的に引き付け、企業文化を紹介します。