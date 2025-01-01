AI求人ビデオジェネレーター: より速く、より賢く採用

プロフェッショナルなテンプレートとシーンで素晴らしい職務ハイライトビデオを迅速に作成し、雇用者ブランドのストーリーテリングを強化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

シニアソフトウェアエンジニアのような技術職に興味のある候補者を特にターゲットにした、説得力のある60秒のリクルートメントビデオを開発します。このビデオは、日常業務をアニメーション化されたグラフィックと画面上のテキストを通じて示す職務ハイライトとして機能し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して効率的に制作されます。音声は権威あるが魅力的であり、複雑な情報を明確に伝えるために正確な字幕/キャプションで補完されます。
LinkedInフィードに最適化された30秒の活気あるソーシャルメディアビデオを制作し、一般的な投稿をスクロールして通り過ぎる可能性のある受動的な求職者をターゲットにします。既存のHeyGenテンプレートを選択し、そのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、デバイス間でシームレスな視聴を確保します。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、アップビートなバックグラウンドミュージックと簡潔なナレーション生成を組み合わせて、AI求人ビデオジェネレーターによって可能になった新しい機会を迅速に発表します。
あなたの会社の本質を捉えた50秒のインスパイアリングなカルチャービデオを生成し、職場環境を調査している潜在的な採用者を対象とします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのストック映像と微妙なアニメーション要素を組み合わせて、ポジティブでエネルギッシュなモンタージュを作成します。ナレーションはチームダイナミクスと利点を強調し、AI求人ビデオジェネレーターの背後にある人間の側面を紹介します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AI求人ビデオジェネレーターの使い方

魅力的なビデオ求人投稿でトップタレントを簡単に惹きつけましょう。テキストをダイナミックなリクルートメントビデオに変換し、雇用者ブランドをアピールして候補者を興奮させます。

Step 1
求人内容を貼り付ける
まず、求人内容や主要なトーキングポイントをテキストからビデオへのジェネレーターに貼り付けます。このスクリプトがビデオの基盤となります。
Step 2
AIアバターを選択する
多様なAIアバターの中から選び、求人メッセージを伝えます。これらのデジタルプレゼンターは候補者を惹きつけ、雇用者ブランドをアピールします。
Step 3
ブランディング要素を追加する
会社のロゴやブランドカラーを適用して、ビデオをパーソナライズし、統一感のあるプロフェッショナルな外観を確保します。
Step 4
最適化してエクスポート＆共有
さまざまなアスペクト比のリサイズオプションでリクルートメントビデオを簡単にエクスポートし、ソーシャルメディアやキャリアページで完璧に見えるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングな雇用者ブランドストーリーテリングビデオを開発

会社の文化や価値観を示す魅力的なビデオを作成し、トップタレントをチームに惹きつけ、雇用者ブランドを強化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なリクルートメントビデオを作成するのを助けますか？

HeyGenは、魅力的なリクルートメントビデオを制作し、雇用者ブランドのストーリーテリングを強化する力を提供します。カスタマイズ可能なテンプレートを利用して、候補者を惹きつける職務ハイライトビデオやカルチャービデオを作成できます。

HeyGenはAIアバターとテキストからビデオコンテンツを生成できますか？

はい、HeyGenは強力なAIアバタージェネレーターおよびテキストからビデオへのジェネレーターです。スクリプトを入力するだけで、HeyGenの高度なAIがリアルなAIアバターとナレーション生成でそれを生き生きとさせ、テキストをダイナミックなビデオコンテンツに変換します。

HeyGenはどのようなクリエイティブなビデオ編集ツールを提供していますか？

HeyGenは、コンテンツを強化するための包括的なクリエイティブビデオ編集ツールを提供しています。幅広いテンプレートを活用し、ロゴや色などのブランディングコントロールを組み込み、映画的な構造のための豊富なメディアライブラリにアクセスできます。

HeyGenのAIビデオジェネレーターはさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに適していますか？

もちろんです。HeyGenのAIビデオジェネレーターは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに対応するように設計されています。アスペクト比のリサイズを簡単に最適化し、LinkedInのようなチャンネルに完璧にフォーマットされたリクルートメントビデオを作成し、より広いオーディエンスを惹きつけます。