AIジョブ指示生成器で明確なワークフローを
ワークフローを自動化し、プロフェッショナルで明確な指示を生成します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、迅速で一貫したガイド作成を実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
この45秒のビデオは、HRプロフェッショナルやインストラクショナルデザイナーに共鳴することを目的としており、プロフェッショナルで一貫した「明確な指示」を作成する容易さに焦点を当てています。ビジュアルの美学は洗練されており、企業向けであり、カスタマイズ可能なテンプレートとブランド要素を強調し、安心感と情報を提供する声でサポートされます。HeyGenのテンプレートとシーンをフィーチャーし、ユーザーがレイアウトやデザインを調整して洗練された指示マニュアルを作成する方法を示します。
企業トレーナーや教育者向けに設計された60秒の教育ビデオで、「トレーニングと教育」資料を動的な視覚補助で向上させる方法を示します。ビジュアルスタイルは魅力的でダイナミックであり、画面録画やグラフィックオーバーレイを組み込み、フレンドリーで知識豊富なAIアバターがプレゼンテーションを行います。このビデオはHeyGenのAIアバターを強調し、複雑な情報を親しみやすい方法で提供し、学習成果を向上させる方法を示します。
国際企業やサポートチーム向けの30秒のグローバル志向のビデオで、「複雑な情報を簡素化」し、「多言語」で多様なオーディエンスに対応する力を示します。ビジュアルはクリーンでモダンなデザインでグローバルな雰囲気を持ち、異なる言語出力間の迅速な切り替えを描写し、スムーズで明瞭なナレーションで強化されます。このプロンプトはHeyGenのボイスオーバー生成機能を紹介し、ローカライズされたアクセス可能な指示を簡単に生成する能力を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてステップバイステップの指示の作成を簡素化しますか？
HeyGenは革新的なAI指示生成器として機能し、書かれたスクリプトをAIアバターとボイスオーバーを用いた魅力的なビデオに変換します。これにより、複雑な情報を簡素化し、ステップバイステップの指示を非常に効果的でわかりやすいものにします。
HeyGenは私のビジネスにとって効果的な作業指示生成器ですか？
もちろんです。HeyGenは、シンプルなテキストから動的な作業指示を作成するプロセスを自動化することで、生産性を大幅に向上させます。ユーザーフレンドリーなインターフェースとカスタマイズ可能なテンプレートにより、プロフェッショナルな指示コンテンツを迅速に作成し、貴重な時間とリソースを節約します。
HeyGenでAI生成の指示マニュアルをブランドに合わせるにはどうすればよいですか？
HeyGenを使用すると、指示マニュアルのブランディングとスタイルを簡単にカスタマイズできます。柔軟なテンプレートとブランディングコントロールを活用し、ロゴやカラーの統合を含めて、このAI指示マニュアル生成器が生成するすべてのコンテンツがプロフェッショナルで一貫したブランドアイデンティティを維持するようにします。
HeyGenを使用して異なる言語で指示を生成する利点は何ですか？
HeyGenは、複数の言語でボイスオーバーと字幕を使用して指示を生成できるため、明確なコミュニケーションと幅広いユーザーエンゲージメントを確保します。この機能により、複雑な情報をグローバルなオーディエンスにとって簡単にし、指示コンテンツを普遍的にアクセス可能にします。