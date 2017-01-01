小規模ビジネスオーナーやチームリーダーを対象とした30秒のエネルギッシュなビデオで、複雑なタスクを迅速に明確なステップバイステップの指示に変える方法を示します。ビジュアルスタイルはスピーディで効率的であり、明るくクリーンなグラフィックを備えたユーザーフレンドリーなインターフェースを紹介し、熱意あるナレーションが伴います。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を強調し、「AIジョブ指示生成器」がどのようにして魅力的なコンテンツを簡単に作成し、ユーザーがドキュメント作成にかかる時間を「節約」できるかを示します。

ビデオを生成