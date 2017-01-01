AI求職者生成ツール: 理想の人材を迅速に見つける
AI求職者生成ツールを使用して、トップタレントをより早く見つけ、応募者のスクリーニングを効率化し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して個別のビデオメッセージを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
タレントアクイジションスペシャリスト向けに、AIリクルーターがどのように個別メッセージングを通じて候補者の満足度を向上させるかを示す60秒のダイナミックなストーリーを作成してください。ビデオは現代的で魅力的な美学を採用し、明るい色とスムーズなトランジションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書かれたコンテンツを魅力的なビジュアルストーリーに変え、証言や仮想の候補者とのやり取りを特徴とします。
小規模ビジネスオーナー向けに、AIを活用した採用が応募者のスクリーニングと面接のスケジューリングをどのように簡素化するかを紹介する30秒の説明ビデオを作成してください。視覚スタイルは明るくテンポが速く、HeyGenのAIアバターを使用して主要な機能と利点を提示し、音声は明瞭でエネルギッシュであり、効率と使いやすさをわかりやすい形式で伝えます。
HRコーディネーターと採用マネージャーを対象にした45秒のマーケティングビデオを作成し、AIの求職者生成ツールと求人記述生成ツールを組み合わせてプロフェッショナルな採用コンテンツを作成する効果を示します。視覚と音声のスタイルはクリーンで企業的かつプロフェッショナルであり、HeyGenのテンプレートとシーンを効果的に活用して、効率とブランドの一貫性を強調する洗練された高品質のプレゼンテーションを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってどのように採用プロセスを強化できますか？
HeyGenは、個別のアウトリーチから包括的な求人記述まで、魅力的なビデオコンテンツを作成することで採用プロセスを強化します。AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、潜在的な候補者を引き付け、全体的な候補者の満足度を向上させます。
HeyGenはAI面接やAI求職者生成ツールの作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、リアルなAI面接やAI求職者生成ツールのためのダイナミックなビデオコンテンツを開発することを可能にします。その強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能と多様なテンプレートを活用して、応募者のスクリーニングとタレントアクイジションの取り組みを効率的に進めることができます。
HeyGenを使ってタレントアクイジションのためにどのようなビデオコンテンツを生成できますか？
HeyGenを使用すると、個別メッセージング、オンボーディングビデオ、ビデオ面接の質問など、タレントアクイジションのための幅広いプロフェッショナルなビデオコンテンツを生成できます。AIアバター、ナレーション生成、ブランド管理を活用して、採用プロセス全体で一貫したプロフェッショナルなイメージを維持します。
HeyGenは採用とスクリーニング全体を最適化する機能を提供していますか？
はい、HeyGenは、さまざまなプラットフォームに対応したテンプレート、包括的なメディアライブラリ、アスペクト比のリサイズなど、採用とスクリーニングを最適化するための強力な機能を提供しています。これにより、効果的な応募者のスクリーニングとリアルタイムの洞察をサポートする高品質のビデオコンテンツを迅速に制作できます。