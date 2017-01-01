AIインタビュービデオジェネレーター：迅速に魅力的な動画を作成
高度なスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、数分で魅力的なQ&Aや採用動画を作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
人事担当者やリクルーターは、説得力のある60秒の求人募集と採用動画で人材獲得を向上させることができます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用して、プロフェッショナルでクリーンなビジュアル美学と明瞭な音声をデザインし、メッセージを鮮明なボイスオーバー生成で強化します。
教育者やカスタマーサービスチームは、AIインタビュービデオツールを使用して、情報豊富なQ&A動画を簡単に制作できます。クリーンなグラフィックと正確な音声で、親しみやすく明確な30秒の説明を作成し、HeyGenの自動字幕/キャプションを組み込んでアクセスしやすさを確保し、魅力的なAIアバターと共にメッセージを効果的に届けます。
独立系コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマネージャーは、エンゲージメントを高めるために、迅速なコンテンツ作成のための活気ある15秒のインタビュー動画を作成するべきです。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからダイナミックな背景を引き出し、トレンドの音楽を使用して、プラットフォームに合わせたアスペクト比の調整とエクスポートを簡単に行い、魅力的な短編ビジュアルを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてクリエイティブなインタビュービデオ制作を向上させることができますか？
HeyGenは強力なAIインタビュービデオジェネレーターとして、シンプルなテキストプロンプトから魅力的なコンテンツを作成することができます。スクリプトをプロフェッショナルなインタビュービデオに簡単に変換するテキスト-ビデオ生成を活用することで、クリエイティブな成果を大幅に向上させます。
HeyGenはインタビュービデオを迅速に作成するためにどのような機能を提供していますか？
高度なインタビュービデオメーカーとして、HeyGenは直感的なテンプレートとAIボイスオーバーを提供し、制作を効率化します。テキストを入力するだけで、HeyGenが高品質なインタビュービデオを簡単に生成します。
HeyGenはQ&Aや採用など、さまざまなタイプのインタビュービデオを制作するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは多様なコンテンツ制作のために設計されており、Q&Aビデオや求人募集・採用ビデオなど、さまざまなインタビュービデオ形式を生成することができます。シナリオベースの生成機能により、あらゆるニーズに合わせたコンテンツを提供します。
HeyGenのAIビデオジェネレーターはどのようにしてプロフェッショナルな見た目の結果を保証しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは高度なAIアバターを利用し、強力なブランディングコントロールを提供してプロフェッショナルなインタビュービデオを制作します。また、字幕/キャプションを簡単に追加でき、毎回洗練されたアクセス可能なコンテンツを保証します。