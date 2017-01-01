HRマネージャーや社内コミュニケーション担当者を対象に、AIによる社内コミュニケーション生成ツールがどのようにワークフローの効率を革新するかを紹介する45秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、プロセスを説明するために魅力的なアニメーションを使用し、アップビートなインストゥルメンタル音楽を添えてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、コンテンツ生成のスピードと簡単さを実演してください。

ビデオを生成