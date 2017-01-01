AIによる社内コミュニケーション生成ツール: 社員コミュニケーションを向上

テキストを魅力的なビデオに変換することで、社員のエンゲージメントとワークフローの効率を向上させます。

HRマネージャーや社内コミュニケーション担当者を対象に、AIによる社内コミュニケーション生成ツールがどのようにワークフローの効率を革新するかを紹介する45秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーンにし、プロセスを説明するために魅力的なアニメーションを使用し、アップビートなインストゥルメンタル音楽を添えてください。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、コンテンツ生成のスピードと簡単さを実演してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コミュニケーションスペシャリストやチームリーダー向けに、AIによる社内コミュニケーション生成ツールがSlack/Teamsの投稿や社員メールなどのさまざまなプラットフォーム向けのコンテンツをどのように簡素化するかを説明する30秒のダイナミックな説明ビデオを開発してください。モダンでテンポの速いビジュアルスタイルを採用し、クイックトランジションと画面上のテキストアニメーションを使用し、エネルギッシュなナレーションを添えてください。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、多様なコミュニケーション形式を瞬時に強調してください。
サンプルプロンプト2
マーケティングディレクターやブランドマネージャー向けに、AIによる社内コミュニケーション生成ツールがすべての社員エンゲージメントコンテンツ作成において一貫したブランドボイスとトーンを確保する方法を強調する60秒の洗練されたプレゼンテーションを制作してください。ビデオは洗練されたビジュアル美学を持ち、一貫したブランディング要素と自信に満ちた安心感のある声を持つべきです。ブランドの一貫性とコンテンツの質についての重要なメッセージを伝えるために、HeyGenのAIアバターを組み込んでください。
サンプルプロンプト3
IT意思決定者やC-suiteエグゼクティブを対象に、社内コミュニケーションのためのAI駆動プラットフォームの堅牢な性質とデータセキュリティへの取り組みを強調する40秒の情報概要を作成してください。権威ある信頼できるビジュアルスタイルを採用し、データビジュアライゼーションと安全性を感じさせるグラフィックを特徴とし、明確で正確なナレーションを添えてください。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、多様な視聴環境で重要な技術的詳細が明確に理解されるようにしてください。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

AIによる社内コミュニケーション生成ツールの仕組み

AI駆動プラットフォームを活用して、チームのニーズと会社のブランドに合わせた魅力的なメッセージを作成し、社員コミュニケーションを効率化します。

1
Step 1
メッセージブリーフを作成
AI駆動プラットフォームにコアトピック、対象読者、重要な情報を入力して開始します。この初期入力がAIにコミュニケーションの目的を理解させます。
2
Step 2
コミュニケーション形式を選択
社員メールやSlack/Teamsの投稿など、希望する出力形式を選択します。生成ツールは選択したチャネルに特化したコンテンツを作成し、ワークフロー効率を最適化します。
3
Step 3
ブランドボイスとトーンを適用
メッセージをカスタマイズし、会社のブランドボイスとトーンを選択して一貫性を確保します。AIは言語を組織のアイデンティティに合わせて調整し、社員エンゲージメントを促進します。
4
Step 4
最終コミュニケーションをエクスポート
AI生成のドラフトを正確性と明確性のためにレビューし、最終編集を行います。満足したら、洗練されたコンテンツをエクスポートし、簡素化されたコンテンツ機能を活用して即時配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

社員を鼓舞し、エンゲージメントを高める

.

魅力的でモチベーションを高めるビデオを生成し、ポジティブな職場文化を育み、成果を祝福し、全体的な社員の士気を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのように社内コミュニケーションを強化しますか？

HeyGenは強力なAIによる社内コミュニケーション生成ツールとして、スクリプトをAIアバターとナレーションを用いた魅力的なビデオメッセージに変換します。このAI駆動プラットフォームはコンテンツ作成を簡素化し、社員コミュニケーションをよりダイナミックにし、全体的なワークフロー効率を向上させます。

HeyGenは社員エンゲージメントのための魅力的なビジュアル作成を簡素化しますか？

もちろんです。HeyGenは生成AIを活用して、テキストからビジュアルやダイナミックなビデオコンテンツを簡単に生成するのを助けます。カスタマイズ可能なテンプレートとAIアバターを利用して、魅力的なメッセージを作成し、社員エンゲージメントを大幅に向上させます。

HeyGenはどのような職場コミュニケーションコンテンツを作成できますか？

HeyGenは、Slack/Teamsのビデオ投稿や魅力的な社員メール更新など、幅広い職場コミュニケーションソフトウェア向けのコンテンツを簡素化するために設計された多用途なコミュニケーションツールです。テキスト・トゥ・ビデオや字幕機能を備えたHeyGenは、すべてのプラットフォームで明確で一貫したメッセージを保証します。

HeyGenは社内コミュニケーションでどのようにブランドの一貫性を維持しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、一貫したAIアバターをすべてのビデオに組み込むことができます。これにより、すべての社内コミュニケーションが確立されたブランドボイスとトーンにシームレスに一致し、会社のアイデンティティを強化します。