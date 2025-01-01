AI保険説明動画メーカー: 複雑なポリシーを簡素化
直感的なテキストから動画への機能を使用して、複雑なポリシーの詳細を瞬時に明確で魅力的な動画に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
若年層をターゲットにした新しい自動車保険商品をプロモーションする30秒のダイナミックなソーシャルメディア動画を開発してください。鮮やかなテンプレートとシーンを活用して商品ハイライトを紹介し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームでの最大リーチを確保します。
既存の保険契約者が明確なガイダンスを求めている際に役立つ、住宅保険請求の手順を説明する45秒の情報動画を制作してください。正確なナレーションのためにスクリプトからのテキストを動画に変換し、アクセシビリティのために字幕を含め、すべての保険ポリシーを簡単な言葉で説明します。
新しい保険代理店の教育を目的とした内部トレーニング用のプロフェッショナルな60秒の動画を作成してください。最近の製品更新と販売戦略について教育し、関連する企業ビジュアルを用いた豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを組み込み、効果的な動画作成を促進するために明確なナレーション生成を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのAIアバターは保険の説明動画をどのように強化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターを活用して、複雑な保険ポリシーの説明を簡素化するための魅力的でパーソナライズされた説明動画を作成します。この機能により、パーソナライズされた顧客エンゲージメントを促進する魅力的なビジュアルストーリーが可能になります。
HeyGenでアニメーション説明動画を作成するプロセスは？
HeyGenを使用すると、テキストスクリプトを直接動画に変換することで、簡単にアニメーション説明動画を作成できます。AI動画ジェネレーターが動画作成プロセスを効率化し、インパクトのある説明動画を迅速に生成します。
HeyGenの説明動画のビジュアルとブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールと豊富な動画テンプレートを提供し、説明動画がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。ビジュアルを簡単にカスタマイズし、豊富なグラフィックを追加し、音楽素材を組み込んでユニークなプロモーション動画を作成できます。
HeyGenは多様なオーディエンス向けの説明動画作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは多様な俳優ライブラリをサポートし、50以上の言語でのナレーション生成と自動字幕を提供します。これにより、AI説明動画がグローバルまたは多言語のオーディエンスに効果的にリーチし、パーソナライズされたコンテンツでエンゲージメントを促進します。